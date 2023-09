Canapino apuntó contra su compañero de equipo: “Me estrangula contra la cuerda”

El resultado que no se pudo concretar no opacará la labor de Agustín Canapino y el Juncos Hollinger Racing, con sus dos vehículos batallando entre las principales escuadras y posiciones de Indycar en Laguna Seca. El cierre de la temporada 2023, debut del piloto arrecifeño y primera del equipo con dos coches, desde el punto de vista del argentino.

Los dichos de “Canapa”

“En ese punto de la carrera habíamos avanzado muchísimo. Veníamos cuartos en pista pero primeros virtualmente porque los de adelante tenían que parar y nosotros, ahorrando combustible, llegábamos. Aunque no sé si podría aguantar a los que venían atrás. Mi auto andaba bien y tenía fe de poder hacerlo”.

“El problema radica en lo que me transmite Ricardo (Juncos), porque me da la tranquilidad de que estaba todo hablado… que nos íbamos a cuidar. Tomé eso como me lo dijeron, me concentré en DeFrancesco como me dijeron y cuando llegamos a la curva 1 se tiró a matar o morir, me estrangula contra la cuerda y eso genera que me vaya contra el auto de él. Todo, porque yo freno con precaución, ahorrando combustible y con las gomas frías”.

“No podía creer lo que estaba pasando, se rompe el alerón y fue todo sufrimiento. Se arruinó la carrera y si quedaba tirado se perdía un millón de dólares para el equipo”.

Fuente: LB24 / Campeones.