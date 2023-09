Argentina, con Messi en duda, visita a Bolivia en La Paz

El seleccionado argentino, con su capitán Lionel Messi en duda, enfrentará a Bolivia, dirigida por Gustavo Costas, en la altura de La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

El partido se jugará desde las 17 en el estadio Hernando Siles, ubicado a 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

Luego de la ajustada victoria en el debut ante Ecuador con un golazo de tiro libre de Messi, el vigente campeón del mundo y América afrontará un duro encuentro ante Bolivia en la siempre respetada altura de su capital andina.

Bolivia, ausente en los Mundiales desde 1994, se ilusiona con volver a hacerse fuerte en La Paz para alcanzar uno de los seis cupos directos a la próxima Copa del Mundo o al menos el repechaje que acredita el séptimo lugar de la clasificación.

El equipo de Costas debutó con una dura goleada por 5-1 contra Brasil en Belém y hará su presentación como local ante un público que está más entusiasmado de ver a Messi que a su propia Selección.

El astro finalmente viajó a La Paz y encabezó el plantel de Lionel Scaloni pese a la molestia muscular que lo obligó a ser reemplazado sobre el final del partido ante Ecuador.

El historial entre la Argentina y Bolivia indica que se enfrentaron 41 veces, con 29 triunfos de la “albiceleste”, 5 empates y 7 triunfos de Bolivia.

Probables formaciones

Argentina tiene dos esquemas posibles y distintos nombres como alternativas:

4-3-3: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Ángel Di María o Lionel Messi, Di María o Nicolás González y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Ángel Di María o Lionel Messi, Di María o Nicolás González y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. 5-3-2: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Ángel Di María o Lionel Messi (o Nicolás González) y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Bolivia: Carlos Lampe o Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Adrián Jusino, José Sagredo y Roberto Fernández; Luciano Ursino, Gabriel Villamil y Jaime Arrascaita; Marcelo Moreno Martins y Gonzalo Ábrego o Carmelo Algarañaz. DT: Gustavo Costas.

Así se juega la segunda fecha

Bolivia vs. Argentina – 17 horas

Ecuador vs. Uruguay – 18 horas

Venezuela vs. Paraguay – 19 horas

Chile vs. Colombia – 22.30 horas

Perú vs. Brasil – 23 horas

Posiciones

Promiedos

Fuente: Cadena 3