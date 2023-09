Misterio en la Base: “No importa si fue un OVNI o no, pero nadie se hace cargo”

Nicolás González es un vecino de la Base Aeronaval Comandante Espora y está muy preocupado. Días atrás, se viralizaron una serie de videos en los que se escuchaban detonaciones, provenientes aparentemente de dicho predio, y todavía nadie les da una explicación.

De hecho, en breve arribaría a la ciudad una comisión que estudia fenómenos OVNIS.

“Realmente fue grave lo que pasó. Se escucharon muchos tiros, por 20 minutos más o menos, después uno o dos helicópteros, como ráfagas de ametralladoras, dos sonidos distintos, de armas diferentes”, recordó el hombre.

Y agregó, en contacto con el móvil de La Brújula 24, que “estamos muy preocupados porque nadie se lo atribuye, no son armas civiles, cualquiera se puede dar cuenta. Si de la Base no tiraron los tiros deberían estar investigando para saber quién lo hizo, pero nadie se hace cargo de nada”.

“Yo estaba en casa y llamé por teléfono al 107 para preguntar si sabían de algún tipo de ejercicio. Pero ante la negativa comenzamos a preocuparnos, nadie sabía nada en el grupo de WhatsApp del barrio”, recordó.

Más frases de Nicolás en el aire del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24:

“Si fueron OVNIS o no, no sería tanto el problema, pero lo que nos incomoda es que nadie se hace cargo de la cantidad de disparos que hubo. Si le tiraron a un drone o a una paloma mensajera no habría inconveniente, el tema es que no lo reconozcan”.

“Si estuvieron 20 minutos o media hora con ráfagas de ametralladora, por lo menos alguien tiene que decir de dónde salieron”.

“Fueron disparos constantes, por momentos de dos armas distintas. Además, esos plomos salen hacia arriba y en algún lado caen. Yo no tengo dudas de que fueron tiros, tengo filmaciones de la cámara de seguridad de mi casa en las que se escucha clarito, es un arma de grueso calibre, no es un 22 ni nada de eso”.

“En algunos videos incluso se ven bengalas que van al cielo, se ven luces rojas. Hay audios de Whatsapp de ese momento de vecinos en los que se escuchaban los tiros”.

“Primero dijeron que era un ejercicio, después nos quisieron tratar de locos a los dos mil que escuchamos los tiros. 500 personas no podemos editar el mismo video, habría que preguntarles y que aclaren lo que pasó”.

“Pasan los días y estamos más preocupados, al final cualquier loquito arranca a tirar tiros a la noche y no sabemos qué pasa. No sabemos si estamos en casa y un día te va a caer un tiro arriba de la mesa. La gente habla de OVNI, extraterrestres, pero puede ser cualquier cosa, un drone o lo que sea”.