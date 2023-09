Copa Argentina: cómo quedaron los cuartos de final

Boca eliminó a Almagro por penales en los octavos de final de la Copa Argentina y jugará ante Talleres de Córdoba en los cuartos de final. El Xeneize empató 2-2 en los 90 minutos y terminó ganándole al Tricolor en La Rioja.

El certamen nacional se acerca a su final y quedaron definidos los cuartos de final definidos en su totalidad. Por la llave de arriba jugarán Boca contra Talleres y Estudiantes ante Huracán.

El Pincha eliminó al Independiente de Carlos Tevez por penales, mientras que el Globo le ganó 5-3 en un partidazo al Racing de Fernando Gago.

En la llave de abajo jugarán Defensa y Justicia contra Chaco For Ever, mientras que San Lorenzo enfrentará a San Martín de San Juan. El Halcón eliminó a Estudiantes de Río Cuarto por penales y Chaco For Ever también por penales a Villa Mitre de Bahía Blanca.

El Ciclón, dirigido por Rubén Darío Insúa, le ganó 1-0 a Belgrano de Córdoba en octavos de final y el verde de San Juan superó a Argentinos Juniors, cuando post partido terminó renunciando Gabriel Milito en el Bicho.

Cómo quedaron los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca vs. Talleres

Estudiantes vs. Huracán

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

San Lorenzo vs. San Martín de San Juan

Fuente: TNT Sports