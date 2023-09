Un conocido bahiense junto a Los Pumas

Durísima apelación

Parece que la historia del conocido popularmente como “el juez fiestero” no terminó. Cuando todo indicaba que la cosa estaba cerrada -y juzgada- y Onildo Stemphelet regresaría sin más a su juzgado de Ejecución, el procurador Julio Conte Grand dará pelea para que ello no suceda.

No son muchos los antecedentes en los que el acusador interpone un recurso extraordinario para el caso llegue a la Corte. Por lo general se considera que el “Jury de enjuiciamiento”, que es un juicio político, es inapelable y -por ende- palabra final.

Desde la Procuración están indignados ya que consideran que la “absolución” y restitución al cargo de Stemphelet es un escándalo, no solo por los hechos que se le atribuyen al magistrado -haber concurrido a una casa de citas y haber protagonizado un escándalo con policías y prostituta incluida-; sino la forma en que votó el jurado que leo repuso.

En el escrito de apelación, Conte Grand es durísimo con los conjueces que votaron por “salvar” al magistrado. Señala que es contradictorio e ilegal que los mismos que lo restituyen dan por probado la mayoría de los hechos y pese a eso votaron por devolverlo al cargo.

Entre los argumentos que se pueden leer en recurso, Conte Grand señala que se trató de “una ilegítima decisión del Jurado de Enjuiciamiento” y que “la resolución impugnada no se ha constituido como una derivación razonada del derecho y, por lo tanto, incumple con los requisitos de validez que hacen al debido proceso. Se ha configurado un error grave, grosero y fundamental que se contradice con el orden lógico formal y que termina generando una decisión incompatible con las constancias acreditadas de la causa”.

Y agrega que “la resolución atacada restituyó en el cargo al magistrado acusado por medio de una sentencia a todas luces arbitraria. La descalificación intrínseca del pronunciamiento habilita a la Excma. Suprema Corte de Justicia a revisar, excepcionalmente, lo decidido por el Jurado de Enjuiciamiento”.

“La falta de decoro atribuida al magistrado -continúa- empezó a materializarse luego de haber mantenido un encuentro sexual por dinero, en el mismo momento en el que volvió a la casa de la mujer y llevó adelante una serie de conductas que resultan intolerables en un juez de la provincia; y las que, además, tomaron estado público, afectando irremediablemente el prestigio del Poder Judicial y socavando seriamente la confianza social en el servicio de administración de justicia”.

Sobre el voto en particular de los abogados que actuaron como conjueces, el procurador indicó: “el voto que recibió la adhesión de los conjueces Aníbal Juan Mathis, Jorge Pablo Martínez y Pedro Arbini Trujillo fue emitido por el doctor Pablo Agustín Grillo Ciochini. Tal como se acreditará a continuación, las conclusiones a las que se arriban en el voto del referido conjuez son producto de un razonamiento absurdo, apartado de la lógica y de los hechos probados de la causa. Se trata de un voto intrínsecamente contradictorio. Todos estos elementos probatorios lo llevaron, según sus propias palabras a tener por acreditadas las siguientes conductas del magistrado sometido a proceso, a saber: “…que el acusado juez Onildo Stemphelet volvió al departamento alegando un faltante de dinero y documentación, ingresó por invitación de la Sra. R.B. para revisar el lugar, ante el resultado negativo se ofuscó y le indicó que la haría llevar presa y que no sabía con quien se metía; se retiró del departamento, llamó a Dodero para solicitar auxilio, volvió a ingresar al departamento acompañando a la policía, se retiró por sus propios medios, y no formuló una denuncia ante ninguna otra autoridad”.

“Ahora bien -describe Conte Grand- no obstante haber tenido por acreditadas las referidas conductas desplegadas por Stemphelet, el señor conjuez Grillo Ciochini incurrió en un razonamiento apartado de toda lógica, incoherente y absolutamente alejado de la experiencia común. Concluyó, dogmáticamente, que el magistrado no incurrió en falta alguna. Es decir, sin efectuar un razonamiento lógico arribó a una conclusión completamente apartada de los hechos efectivamente probados de la causa. Afirmó, sin más, que Stemphelet no había cometido falta alguna, sin exponer las razones que lo llevaron a arribar a dicha decisión, apartándose de aquellos hechos que si tuvo por probados. Reitero, no obstante tener por acreditadas conductas que la acusación imputó al magistrado Stemphelet, constitutivas de falta de decoro, el señor conjuez concluyó expresando que no cabía realizar reproche alguno al referido magistrado”.

Más adelante, indica que “no sólo la contradicción entre la prueba analizada y la conclusión arribada invalidan el voto, sino la forma en que dichos elementos fueron apreciados. El conjuez puso en boca de la testigo R.B. dichos que aquella no mencionó, lo cual invalida todavía más el acto jurisdiccional en crisis. Prueba de lo expuesto es cuando manifestó, en relación a la víctima, que: “Durante esta audiencia, en cambio, no mencionó intimidación alguna. Sin embargo, la testigo R.B. a preguntas de la acusación dijo expresamente lo contrario”.

“El juicio político no habilita al juez a fallar de `cualquier manera´. Si bien todos los actos del debate deben valorarse con libertad, dicha regla no es absoluta, pues repudia el convencimiento arbitrario. La contradicción en la que incurrió el doctor Grillo Ciochini resulta palmaria y lo hace arribar a una conclusión claramente infundada. En el voto en crisis se han violado las normas de la lógica y la experiencia común. Las conductas que el referido conjuez tuvo por acreditadas constituyen, por sí mismas, mal desempeño. La lógica y las reglas de la experiencia así lo indican y esto no puede ser soslayado y mucho menos desconocido por un profesional del derecho que, en el caso, se está desempeñando como juez de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.

Para cerrar sostiene que “el conjuez Grillo Ciochini no liga las premisas con la conclusión. Sin mediar argumentación lógica y consecuente, afirma que las conductas que sí reconoce corno acreditadas no constituyen falta alguna. El voto no confronta la actitud y conducta del magistrado enjuiciado con la buena conducta que exige nuestra Ley Fundamental para la permanencia en el cargo. Sólo niega la comisión de falta. De lo expuesto precedentemente surge que el doctor Grillo Ciochini y los restantes miembros del Jurado que adhirieron a su voto, incurrieron en contradicciones insalvables que hacen que lo resuelto sea descalificable por arbitrariedad. Justamente el voto impugnado resulta viciado desde diferentes ángulos: tanto por arribar a conclusiones dogmáticas, carentes de desarrollo lógico, que dan un fundamento sólo aparente a la resolución; como así también por las graves contradicciones en las que se incurre al tener por acreditados hechos y, sin embargo, al valorarlos, arribar a una conclusión contraria a la que imponen las reglas de la lógica y la experiencia común”.

“La conclusión a la que arriba el conjuez no es producto de una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas en la causa. Adolece el voto de una argumentación que sustente su resolución. Las conductas que el doctor Grillo Ciochini ha tenido por acreditadas configuran, lisa y llanamente, mal desempeño”, finaliza el escrito.

Con el recurso interpuesto, ahora el mismo Jury que juzgó a Stemphelet deberá decidir si habilita la apelación ante la Corte. En este caso, hay cuestiones diferentes a tener en cuenta. El empate (4 a 4) que lo salvó a Stemphelet ya lo serviría para evitar que el caso llegue al máximo tribunal bonaerense. En esta oportunidad, con mayoría simple la apelación sale con fritas. Y no solo en caso de empate debe votar el presidente Sergio Torres, sino que de la audiencia podrían participar otros conjueces que no estuvieron en el juicio y que ahora podrían aparecer. Ellos tres son políticos: Francisco Durañona y Susana González (Unión por la Patria) y Walter Carusso (Juntos por el Cambio).

El martes 19 a las 11 de la mañana se sabrá.



Exintendente “puma”

Uno de los tantos argentinos que está disfrutando de la Copa Mundial de Rugby, que se disputa en Francia, es el exintendente y exministro sciolista Cristian Breitenstein.

El bahiense, radicado en Alemania junto a su familia desde 2015, viajó hasta el histórico estadio Velodrome de Marsella para presenciar el debut -y derrota- de los Pumas el sábado pasado frente a Inglaterra.

En el Velodrome a Breitenstein se lo pudo ver vistiendo camiseta alusiva y enfervorizado alentando al equipo nacional, aunque en los entretiempos conversaba relajado y hacía algunas llamadas telefónicas.



TC

El sábado pasado pasaron por el autódromo bahiense más de 25 autos de otras épocas deleitaron a los fanáticos de los fierros de Bahía Blanca y la región. Las Glorias del TC le dieron colorido y adrenalina a quienes se hicieron presentes en Aldea Romana.

En modo campaña, quien se acercó a la pista en lo alto de la ciudad (la cual está en una etapa de refacciones para recibir a futuro categorías nacionales) fue Nidia Moirano, invitada especial para la ocasión.

Foto: En Carrera.

La candidata a intendente hizo gala de todas sus agallas y se dio el gusto de viajar como acompañante en el auto que es una réplica del que manejara el fallecido Guido Falaschi, durante una carrera en noviembre de 2011, en Balcarce.

En sus redes, Moirano escribió: “Después de 10 años de abandono, el autódromo hoy es una joya bahiense. Felicito a los responsables del Ezequiel Crisol. No cabe duda de lo importante que es la articulación público-privada para llevar adelante proyectos ambiciosos”.



Tropa

Los otros dos postulantes con mayores chances de sentarse en el sillón de Bordeu desde diciembre tampoco se quedaron quietos, a algo más de un mes para que se realicen las elecciones de octubre que definirán todo.

Federico Susbielles encabezó el plenario con la militancia y los referentes de su espacio. Fue uno de los oradores y se tomó una foto con Marcelo Feliú y los dos contrincantes en las PASO: Sebastián Más y Leandro Nievas.

Por otra parte, la fuerza libertaria del sorprendente Oscar Liberman estuvo abocada a realizar capacitaciones para los fiscales en la sede del partido (otrora café céntrico), con la premisa de defender cada voto.