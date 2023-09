Una comisión que estudia los ovnis llegará a Bahía por lo ocurrido en la Base Espora

La renombrada ufóloga, Andrea Pérez Simondini, integrante de la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina (CEFORA), habló en LA BRÚJULA 24 e hizo importantes declaraciones sobre lo sucedido en la Base Aeronaval Comandante Espora, donde los vecinos de la zona aseguraron haber escuchado ruidos extraños el pasado martes.

Entre los aspectos más destacados de la entrevista, la investigadora mencionó que miembros de CEFORA estarán llegando a Bahía en los próximos días para estudiar lo sucedido esa noche en la Base y “rastrear todo lo que está ocurriendo en la zona”.

“En principio es importante decir que fueron varios disparos, con distintos tipos de municiones o armas, que duró aproximadamente 20 minutos, entre las 8.10 y 8.30, lo que generó que muchos vecinos hicieran denuncias”, afirmó la especialista, en diálogo con el programa La Mesa Dominguera.

“Lo que trascendió es que una serie de objetos que venían del océano se introdujeron en el territorio sobre la Base, en la zona de las canteras”, indicó.

Al respecto de la respuesta de las autoridades, quienes negaron cualquier incidente y dijeron que los videos y audios de vecinos que circularon fueron “editados”, Pérez Simondini expresó que “podemos confirmar que esta balacera sucedió, hemos accedido a muchos videos y audios, por lo cual hay ahora una necesidad de que realmente expliquen lo ocurrido. También accedimos a las declaraciones tanto del jefe de la Base, como del jefe del Aeropuerto, donde además se contradicen sobre los hechos”.

“Hoy doy confirmación que es una mentira lo que dicen las autoridades, porque hay más de 50 videos y audios. Hemos accedido a cámaras de seguridad y grabaciones de toda índole”, precisó.

“Vale aclarar que cuando hablamos de ovnis, no nos referimos a extraterrestres, sino objetos que no se pueden identificar. Por lo menos uno de ellos era de características triangulares, oscuro. Por otro lado, tenemos un video donde se ven dos luces naranjas, que no sabemos todavía de qué se trata, y otro donde efectivamente se ve un helicóptero que está haciendo vuelos en círculos”, indicó la ufóloga.

La opinión de otro especialista

Ricardo Tohmé, divulgador científico y presidente de la Fundación Cielo Sustentable, también habló acerca de este tema y cuestionó los dichos de Pérez Simondini.

“Que se defina como ufóloga es algo que no tiene bases, no hay una carrera de eso, en todo caso uno puede ser investigador”.

“Esta persona tiene un museo dedicado a la temática ovni, por lo cual tiene un interés de que todos estos eventos aparezcan en los medios. Más allá de eso, no veo ninguna evidencia, lo que igual no quita que pudo haber otro tipo de incidente terrenal”, completó.