El noble desafío de ir “Sembrando Bibliotecas”  

Por Juan Tucat, redacción La Brújula 24 [email protected]

En tiempos de inmediatez y teconología, hay un espacio que nunca debería perderse.

Las bibliotecas desempeñan un papel fundamental en la sociedad al abrir las puertas del conocimiento y la cultura. Los recursos y servicios que ofrecen son vitales para el aprendizaje, apoyan la alfabetización y la educación, y contribuyen a la formación de nuevas ideas y perspectivas en una sociedad creativa e innovadora.

Además, cumplen con la importante misión de preservar y mantener un registro auténtico de los conocimientos acumulados a lo largo de las generaciones pasadas.

Sin las bibliotecas, sería difícil avanzar en la investigación y en la acumulación de conocimientos, así como preservar el patrimonio cultural para generaciones futuras.

En Bahía Blanca, por ejemplo, hay un grupo de amigos que lleva adelante una gran labor, vinculada justamente a fundar espacios estos de lectura en diversos e icónicos sitios del país.

“Sembrando Bibliotecas” es un proyecto que apunta a la búsqueda de la compañía y sabiduría que procuran los libros, invitando a la imaginación, el conocimiento y la memoria. Pensadas como una forma de apoyo y agradecimiento a personas que se encuentran realizando una actividad de relevancia para el desarrollo y crecimiento del país.

Su localización, apuntan en su presentación, es definida según datos significativos como importancia social, cultural, educativa o histórica en donde la comunidad desee tenerla, autogestione y custodie garantizando su transmisión y expansión a otras generaciones.

Sin ir más lejos, en los últimos días encararon un noble trabajo: junto al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas se encuentran realizando una colecta de libros referentes a las Islas para fundar una gran Biblioteca Malvinera que una todo el material disponible en la ciudad sobre dicha temática, en la Sede de la Casa del Veterano que se inaugurará a fin de año.

Al respecto, Luis Fernando Sierra, artista plástico y diseñador, integrante de dicho proyecto, habló con el equipo del programa “Nunca es Tarde”, que se emite por La Brújula 24.

Primero, a modo de introducción, Luis explicó que “estamos trabajando en conjunto con los dos centros que hay en Bahía Blanca y el objetivo principal es reunir por donación de la ciudadanía, libros como para terminar montando una biblioteca sobre la temática de Malvinas”.

“Cuando lo hacemos extensivo al proyecto en sí, ahí trabajamos con diversas temáticas”, aclaró. Y comentó que se pueden encontrar todas las pautas para participar en las redes sociales, bajo el mismo nombre del grupo.

Hablando del proyecto a nivel general, Sierra recordó que “el antecedente más cercano fue una chispa que encendió el amigo Diego Promenzio, cuando hace unos años fundó una biblioteca en el faro del fin del mundo. Eso motivó esta movida y hoy conformamos un grupo de 10 o 12 personas estables, todos de Bahía Blanca, y existe también una red de colaboradores externos en la región u otros puntos del país, que actúan como donadores y consiguen más libros para el proyecto”.

“La idea es lograr, con el tiempo, instalar bibliotecas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en lugares icónicos, relevantes. En algún sentido con carácter de resaltar lo que es la soberanía. Eso nos lleva a buscar lugares alejados, no necesariamente masivos. Por ejemplo, la primera que ya está gestionada va rumbo a la isla de los Estados, en Puerto Parry”, argumentó.

El arquitecto Diego Promenzio, por su parte, le explicó a este medio que “desde chico he soñado con fundar una biblioteca, pero al ir creciendo me desalentó la idea de que con la llegada de la tecnología, el libro iría quedando fuera de moda, lo que me hizo dudar”.

“En enero sentí que el proyecto podría ampliarse y crecer a nivel nacional, para lo cual esta vez decidí armar el grupo, con gente cercana, mi mujer, mis hermanos, amigos y hasta mi hija Juanita que diseñó el cartel de una de las bibliotecas nuevas, con quienes pudiera armar un equipo a la altura de los objetivos propuestos: fundar al menos una biblioteca por provincia”, remarcó el profesional.

¿Por qué sembrar bibliotecas?

“Porque creo que hay que apostar a la cultura, el país necesita volver a leer, a estimular los sentidos a partir de un buen libro, como lo hicimos nosotros de chicos. Siempre me gustaron los libros, me gusta verlos, tocarlos, sentir el olor. Me pueden las bibliotecas y las librerías, esa explosión de color y cultura. No puedo pasar por una sin entrar o detenerme en su vidriera, no me son indiferentes. Hay pocas cosas más placenteras que explorar una librería o biblioteca antigua”, añadió.

Juanjo Sassi, otro de los miembros estables de la agrupación, también plasmó sus sensaciones al respecto. Recordó la invitación de Promenzio y dijo que “sin dudas es un gran gestor”. Además, contó que “entendiendo el propósito, no tardó demasiado en rodearse de gente que acompaña la idea, y así un grupo de amigos adoptamos la iniciativa y la llevamos a cabo”.

“No tardé en darme cuenta que la idea estaba genial. Crear pequeños centros, donde la gente en distintos lugares del país puedan tomar un libro y disfrutarlo en el lugar, me encantó enseguida. Las expectativas son muchas. Pensar en el crecimiento y consolidación del proyecto es nuestro desafío. Dotar a nuestro país de pequeñas bibliotecas que sean el semillero disparador para un viajero o un lugareño que pueda acercarse a la lectura circunstancial es maravilloso”, sostuvo.

Y concluyó: “Es importante seguir sembrando bibliotecas porque, sin dudas, es una manera de acercar a la gente a la lectura. Es una excusa que puede atrapar al lector circunstancial que al estar ahí se topa con un libro y lo ve diferente. La lectura es el mejor viaje imaginario que nuestra mente puede establecer”.

“Estar a solas con un buen libro es ser capaz de comprenderte más a ti mismo” (Harold Bloom)

Para conocer más del proyecto podés contactarte al [email protected].