Massa: “Lo que está en juego es el futuro de la Argentina”

“Hay que decirlo aunque estemos en la TV Pública: hay cosas en las que el Gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón. Lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas porque hubo gente que tuvo la oportunidad y no estuvo a la altura…”. La frase sorprende porque no la pronunció un dirigente de la oposición ni un analista crítico con el kirchnerismo, sino que partió del propio candidato a la presidencia de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa.

El actual ministro de Economía estuvo en Desiguales, programa que se emite por la pantalla del canal estatal, donde hizo un severo diagnóstico de lo que sucedió durante las últimas semanas en el país, a partir de la devaluación. “Agosto fue el peor mes de los últimos 25 años de la economía, se va a notar en el dígito de inflación pero ya lo vivió la gente porque el número se anunció 15 días después”, indicó.

La sentencia del Ministro hizo recordar a la dura crítica que Cristina Kirchner le hizo al gabinete de Alberto Fernández en 2020, cuando habló de “funcionarios que no funcionan”. Fue una de las primeras evidencias públicas de la rispidez que empezó a resquebrajar la relación entre el actual jefe de Estado y la vicepresidenta.

Ahora Massa tampoco dio nombres de quiénes son los funcionarios que no estuvieron a la altura, pero la crítica no caerá simpática en el ala de la coalición oficialista que responde al Presidente. Todo esto se enmarca en la estrategia de campaña que lleva adelante el candidato de UxP, quien cree que muchos de esos errores hoy debe sufrirlos él desde su función: “En los momentos en que pudimos acumular reservas, no las acumulamos. Esas cosas ahora se pagan…”.

