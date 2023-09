Bordoni se despegó del caso de la camioneta y culpó a dos empleados: “Fue algo infantil”

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, se despegó del caso de la camioneta ponchada que desató un fuerte escándalo en la vecina localidad, y directamente culpó a dos empleados municipales.

Tal como notificó el mes pasado La Brújula 24, un ingeniero agrónomo oriundo de Mar del Plata advirtió que su vehículo, el cual había dejado en un taller, se hallaba circulando con las chapas patentes cambiadas. Trabajadores comunales lo estaban utilizando para el traslado de leña y materiales.

En conferencia de prensa, el jefe comunal afirmó que Walter Méndez y Rubén Testa presentaron su renuncia y Ezequiel Gabella fue licenciado. Confirmó que se enteró de la situación por un pedido de informes de la oposición y automáticamente actuó en consecuencia.

Una vez reunidos con Testa y Méndez, ambos funcionarios de Servicios Urbanos, les aceptó la renuncia. Por este mismo tema Ezequiel Gabella (Secretario de Gobierno y Seguridad) fue licenciado aunque con fecha incierta ya que esperan ser notificados por la justicia en la denuncia penal que presentó el damnificado.

“El Ejecutivo se entera de esta denuncia por un pedido de informes que hace el Concejo Deliberante, sobre la supuesta denuncia penal que había sido efectuada el día 16 de agosto. Quiero aclarar que nosotros no fuimos notificados por la fiscalía. Hoy estuve viendo la causa para ver si ya la habían calificado y saber a ciencia cierta qué es lo que se no está imputando al municipio o a las personas que están implicadas”, consideró el Intendente.

Y agregó: “Estamos a la espera de que la justicia tome intervención en esto porque está en manos de ellos, hay una denuncia penal de un ilícito que supuestamente se ha cometido”.

“Hasta que nosotros no sepamos bien cómo va a estar caratulada la causa, salvo los dos funcionarios que eran desde las áreas que estaban en la camioneta trabajando, están fuera del Ejecutivo, y Ezequiel –Gabella– también porque además todo esto le ha caído muy mal”, señaló Bordoni en rueda de prensa.

De igual modo, aclaró que “seguirá en licencia hasta que la causa no esté caratulada y de ahí veremos si es necesario sacarlo o no de la función, los demás si están afuera porque eran los responsables de las distintas áreas donde estaba la camioneta, que a priori no pasó nada porque estaba circulando sin seguro. Es un atenuante muy grave porque transportamos gente”.

“Yo no desconfío en el hecho de que hayan tenido mala intención, simplemente con el afán de ayudar a la gente y de poder hacer las cosas más rápido, hicieron algo a mi entender infantil, sin pensar en las consecuencias que esto podía traer”, dijo.

