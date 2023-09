“En esta carrera física y mental fue clave la constancia y la regularidad”

Por Leandro Grecco

Gustavo Gallego sumó un hito más a su rico historial de buenos resultados. Tachó otra cuenta pendiente al no solo cumplimentar el Desafío Ruta 40, sino también que lo ganó en la categoría T4 a bordo de su UTV, sin dejar margen de dudas al superar por una muy holgada diferencia a sus rivales.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, el embajador bahiense sostuvo que “fue muy exigente, con muchos condicionantes y características de piso muy variadas. Planteamos una estrategia, mi experiencia me permitió ponerme desde una posición distinta y hacer una carrera muy mental, que además de lo físico son dos aspectos que no se pueden dejar de lado en este tipo de competencias”.

“Que te vaya bien un día no significa nada porque al siguiente uno se puede caer, lo que marca la diferencia es la constancia y la regularidad. Con mi navegante no paramos nunca, no pinchamos una cubierta, no rompimos correa ni nos perdimos, el auto fue confiable y eso a la larga es lo que te da réditos”, consideró Gallego, en su charla con la redacción del diario digital.

Luego, sintetizó: “Fuimos de menos a más, en los terrenos de las primeras dos etapas que son más de rally me fui acostumbrando al auto porque no la tengo tan clara, luego en los tramos de arena pude salir a hacer otra carrera. Cuando vi que mi principal rival tuvo un desperfecto y lo penalizaron, noté que todo iba a ser de otra manera”.

“Tuve dos mecánicos fantásticos, uno de ellos amigo (Agustín Bonilla) y mi navegante, Agustín Arrieta, que se comportó espectacularmente a cuidar la máquina. Mi padre y Martín Mildemberg hicieron una labor tremenda. Estoy más que feliz, ojalá pronto podamos hacer otra carrera”, concluyó.