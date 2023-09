La lista de sueños pendientes que Silvina Luna dio a conocer poco antes de su muerte

Horas antes de su internación en el Hospital Italiano, Silvina Luna compartió una emotiva conversación con el periodista Nelson Castro sobre su frágil estado de salud en el programa de Radio Mitre. Durante esta entrevista, la modelo reveló la creciente dificultad que enfrentaba día a día, describiendo momentos en los que le resultaba imposible levantarse de la cama.

“A veces el dolor es tan intenso que me paraliza. Además, llevo un año luchando contra una microbacteria, y hasta que no desaparezca, no podré ir al INCUCAI”, explicó con pesar.

En este breve diálogo, Silvina Luna también compartió sus sueños postergados debido a sus problemas de salud: “Viajes y encontrar una pareja”, mencionando los lugares que aún deseaba explorar y su anhelo de experimentar una historia de amor que le permitiera cumplir su sueño de ser madre.

Por último, expresó su desilusión por el gasto considerable en medicamentos para aliviar su dolor y criticó a Aníbal Lotocki, quien en 2011 había realizado una cirugía estética que cambió su vida de forma negativa. “No es una situación fácil, me encuentro en un momento muy complicado. Él nunca me advirtió sobre las posibles consecuencias. Recuerdo claramente cuando le pregunté si había alguna contraindicación, y él me aseguró que no. Nunca mencionó la posibilidad de granulomas u otros problemas que pudieran surgir”, concluyó emocionalmente.

Después de su fallecimiento, se dio a conocer la última voluntad de Silvina Luna, revelada por Ángel De Brito en su programa. La modelo expresó su deseo de ser enterrada en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Su hermano Ezequiel ha comenzado los trámites para cumplir este deseo, y según la Asociación Argentina de Actores, sus restos descansarán allí durante 10 años antes de ser cremados y trasladados a un nicho cenicero. Es importante destacar que los costos relacionados con este proceso serán responsabilidad de los familiares.

Con información de TN