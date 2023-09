“Quedate quieta o te ato”: crudo relato de una anciana víctima de robo

Un delincuente ingresó a una vivienda ubicada en calle Brown al 200, en la vecina ciudad de Tres Arroyos, para robarle a una anciana de 81 años.

El asaltante logró acceder a la casa escalando un paredón y, aunque amenazó a la víctima, no la lesionó físicamente. Sin embargo, se apoderó de un botín consistente en 40.000 pesos en efectivo y un valioso anillo de oro.

La afectada, identificada como Susana Lucero, compartió su experiencia con la prensa local. “Recién me había acostado y de golpe me encuentro con una amenaza, que me quedara quieta o me ataba de pies y manos; me pedía dólares. ¿De dónde los iba a sacar?, yo trabajo para sobrevivir, tenía lo que me quedaba de la jubilación porque no había cobrado y unos 40 o 43 mil pesos guardados, se llevó todo, también el teléfono”.

Luego, la mujer continuó: “Me encerró en el baño, me tiró todo buscando plata y me dijo ‘ahora voy a comer algo’, y después me quedé encerrada; se me llevó la llave de entrada, tuve que gastar para poner una cerradura y voy a ver si el dueño al que le alquilo me cambia la puerta”

Después de lograr salir del baño, Lucero pudo pedir ayuda a su vecino, a quien le solicitó que llamara a la Policía. Las autoridades llegaron rápidamente, y también se presentó la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones). Se llevaron a cabo revisiones exhaustivas en la vivienda y se observó que en una obra en construcción vecina había una escalera que llegaba a la terraza, lo que sugiere que el delincuente pudo haber ingresado a su casa a través de ese acceso.

Con información de LU24