Larraburu habló de su relación con uno de los elegidos de Javier Milei

El histórico dirigente Dámaso Larraburu habló esta mañana en el programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24.

Primero, Larraburu se refirió a su relación personal con Guillermo Francos, quien sería el ministro del Interior en un eventual gobierno de Javier Milei.

“Lo conocí en el ’97, cuando yo juré mi último mandato como Diputado y Guillermo accedió al parlamento. Fuimos compañeros de banca tres años porque él renunció, no completó su mandato, y volvió a trabajar en la Corporación América. No sé bien el cargo que tenía”, consideró.

Y agregó: “Si mal no recuerdo iba en la lista con Béliz y también con Patricia Bullrich. La anécdota es que a mi Scioli me mantiene en el directorio del Banco desde el 2006 y en el 2007, con Daniel Scioli, él fue presidente, entonces estuvimos juntos hasta el 2011 que nos fuimos los dos”.

A modo de descripción, señaló que “es una persona de bien, un hombre sumamente respetuoso, afable, trabajador. Siempre fue una persona muy cordial, de consenso, de buen carácter. Vino mucho a Bahía durante su gestión, tuve la mejor experiencia con él”.

Y dijo que “no es un político tradicional, como puedo ser yo que siempre fui militante y tuve vida activa a nivel partidario. Guillermo siempre fue más un técnico, no fue un hombre de una vinculación militante. Pero la política existe en todos lados, de hecho a él lo ubicó Daniel Scioli”.

Guillermo Francos fue diputado nacional entre 1997 y 2000.

El fenómeno Milei

“Seguramente tiene mucho que ver con el desacierto de la dirigencia política en los últimos 30/40 años, en la cual obviamente me incluyo. Esto le genera a la gente gran tipo de esperanza diga lo que diga, cosas que parecen incumplibles pero a la gente no le interesa”.

“La gente ve en Milei, quizás, el castigo que no hubo en el 2001. Creo que Milei, 20 años después, está expresando esa bronca generalizada”.

“Falta mucho para la elección, pero hoy es un emergente. Lo vimos en agosto, que fue una encuesta certificada, y sorprendentemente para muchos terminó siendo el más votado. Tuvo elecciones fenomenales en lugares que creo que Milei no conoce ni tenía un dirigente que lo conozca”.

“En el diálogo personal que uno puede tener con amigos o conocidos, no encuentro gente que me diga que votó a Milei para votar a alguien, lo noto medio silenciado. Alejado un poco de la política, frecuento como todo el mundo reuniones de amigos, el fútbol, ir a correr, hablar con colegas por trabajo. Uno tiene una vida social amplia y en esta época se habla de política, a muy pocos días de las PASO, y veo dos cosas, que la gente no tiene vergüenza de decir que votó a Milei. Y creo que las dos fuerzas tradicionales van a intentar socavar el voto a Milei de manera legítima”.