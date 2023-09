Boca recibe a Tigre en busca de otra alegría

Boca recibirá a Tigre este domingo desde las 18.30 en La Bombonera, por la tercera fecha en la Zona B de la Copa de la Liga, en un partido en el que ambos llegarán con dos panoramas distintos: el Xeneize buscará una nueva victoria de local, mientras que el Matador va por su primer triunfo para salir del fondo de la tabla.

El partido será transmisión de Cadena 3 Bahía desde las 18 horas.

El Xeneize llegará al compromiso luego de eliminar a Racing en el Cilindro de Avellaneda, mediante la tanda de los penales, y clasificar a la semifinal de la Copa Libertadores, en la que se deberá medir ante Palmeiras de Brasil. A su vez, el equipo de La Ribera intentará ganar nueva mente en su casa, como lo hizo en el debut por 3-1 sobre Platense, y querrá dejar atrás la derrota frente a Sarmiento en Junín por 0-1, en la jornada anterior.

Para este duelo, el director técnico Jorge Almirón no podrá contar con los lesionados Valentín Barco (lesión muscular grado 1/2 del músculo psoas ilíaco izquierdo), Norberto Briasco (esguince de tobillo izquierdo) y Luca Langoni (lesión muscular grado II), y con Lucas Blondel por expulsión. Por otro lado, el once tendría varios cambios y únicamente repetirían dos jugadores, con respecto al once que fue desde el arranque en el clásico contra la Academia: Nicolás Valentini y Equi Fernández.

Por su parte, el Matador de Victoria contará con el debut de Lucas Pusineri como entrenador tras lo que fue la salida de Juan Manuel Sara, quien cosechó ocho derrotas y cuatro triunfos en 12 partidos dirigidos. Además, Tigre va por su primer triunfo en la Copa LPF después de haber perdido 2-0 en el debut frente a Sarmiento en Junín y caer nuevamente de local por 1-2 ante Racing.

El probable once de Boca: Javier García; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez o Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Equi Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson.

El probable once de Tigre: Gonzalo Marinelli o Santiago Rojas; Martín Garay, Robert Rojas, Abel Luciatti o Emanuel Aguilera, Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Sebastián Prediger o Agustín Cardozo, Alexis Castro; José Paradela; Blas Armoa y Tomás Badaloni.

Fuente: TyC Sports