Veterano de guerra denunció falta de mantenimiento del cementerio de Darwin

“El cementerio es importante para los argentinos, no para los isleños”. La reflexión surgió de Raúl Rojas, un excombatiente de Malvinas que visitó las islas en el mes de abril pasado y -en diálogo con la redacción de La Brújula 24– confirmó el estado de dejadez del cementerio de Darwin. Para los veteranos, sus familiares y buena parte de los argentinos, ese espacio es un santuario.

“Estuve ahí el 8 de abril de este año, 41 años, 4 días y 4 horas después de la guerra”, manifestó Rojas, quien formó parte de la Policía Militar y recorrió las calles de Malvinas durante la recuperación de las islas.

“Fue muy movilizante. No me arrepiento de haber ido. Fue una experiencia muy enriquecedora, más allá que es un lugar que te resulta propio pero ajeno a la vez”, explicó. Rojas coincidió con otros veteranos de Escobar, Almirante Brown y Corrientes. “En total éramos unos 40 argentinos”, indicó.

“Algunos vuelven a Malvinas para cerrar un círculo. Yo no cerré ni abri nada. Para mí Malvinas es algo eternamento abierto”, agregó.

“El cementerio está a 30 kilómetros del pueblo. Es totalmente alejado e inhóspito, como es todo en Malvinas. Más que situación de abandono, diría que es falta de mantenimiento. El clima juega mucho en contra de esta cuestión y antes había un argentino que cuidaba el lugar y ya no lo hace. Además, nuestra visita no es grata y prefieren el arribo de cruceros, que les deja muchos ingresos”, advirtió Rojas y añadió: “El cementerio es importante para nosotros, no para ellos”.

La necrópolis presenta un visible deterioro de sus paredes, sus defensas y cruces.