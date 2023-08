Crece el rumor por falta de química entre Abel Pintos y Lizy Tagliani

Lizy Tagliani habría dejado entrever que su conexión con Abel Pintos en Got Talent Argentina (Telefe) no fue lo que esperaba.

Lo reveló inesperadamente Pampito en el programa Intrusos (América TV). Tagliani le habría comentado a sus cercanos que no sintió que existió química con el cantante: “Lizy no conectó con el humor de Abel. Viste que Abel tímido. No hubo match”.

Además, el periodista agregó: “Yo sé que Lizy estuvo comentándole a su círculo, lo van a negar pero confíen en mi palabra… En lugares íntimos contó ‘no me gustó tanto mi química con Abel’… Lizy le tiraba un chiste pero como el programa es editado yo no sé si esto se va a ver, del otro lado era una pared, no volvía”.

Fuente: LB24 / Exitoína.