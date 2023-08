El descargo del hombre acusado de acosar y hostigar a su ex pareja

Gerardo Oscar Norambuena, el hombre que fue denunciado por acoso y hostigamiento por su ex pareja, la cual asegura que incluso llegó a tirarle su gato por el balcón, acercó el derecho a réplica, defendiéndose de las acusaciones que la mujer realizó en LA BRÚJULA 24.

En el extenso escrito que acercó a la emisora, aportó el nombre de la persona con quien mantiene el conflicto, al mencionar que se trata de Silvina Beatriz Hernández. Al respecto, sostiene que “de tantas falacias que dijo en vivo, dice (respecto de la relación) cuatro meses de nada porque miente”.

“Fueron siete meses y medio, comenzando el 28 de octubre de 2022, viviendo prácticamente en mi casa, viendo juntos todo el Mundial de Fútbol, pasó Navidad y Año Nuevo con mi familia, todas sus vacaciones, febrero completo en la pileta de mi casa, muchas falacias”, afirma.

Luego, salió al cruce de otras aseveraciones: “No trabajo para la firma que ella dijo (…) Jamás mi hija dijo que su papá es ‘raro’. Decidí terminar la relación amorosa al notar cambios bruscos, agresivos y bipolares en ella. Me dañó psicológicamente al agredirme permanentemente”.

“Con respecto a la chiquilinada de pintar el asfalto, fue una apuesta con ella que me pedía un pasacalle. Aclaro que desde la perimetral, la señora ha ido a mi casa. Al departamento no volví a entrar, siendo que ella me invita, llama al fijo de mi casa. Otros temas no puedo responder por orden de mis abogados”, manifestó Norambuena,

Por último, cerró: “Jamás sufrió agresión de mi parte, tiene llaves de mi casa que permanentemente me pedía dinero (dólares) y regalos. La Ley ampara a la mujer, pero a los hombres absolutamente nadie los ampara, los meten presos. Ellas ganan. El ‘no’ de una dama para mi es ‘no’. La intimidad de una pareja se resuelve entre cuatro paredes de la habitación y no en una radio”.