Bono a estatales: “No es el plan platita, es el plan justicia”, dijo Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández apuntó este miércoles contra gobernadores que se niegan a pagar el bono de $60 mil a trabajadores estatales. En Catamarca, el jefe de Estado convocó a “reflexionar” a esos mandatarios y analizó: “Me llama la atención que Catamarca y La Rioja puedan (pagar el bono) y la ciudad más opulenta del país tenga dificultades para hacerlo”, en obvia referencia a la gestión encabezada por Horacio Rodríguez Larreta.

La administración porteña y 11 provincias anunciaron que no cumplirán con la promesa del ministro de Economía porque no tienen recursos para afrontar los pagos. “Y esto, para que nadie los confunda, no es el ‘plan platita’, es el ‘plan justicia’; que los que más tienen mejor repartan. No es otra cosa”, enfatizó Fernández.

Con información de Infobae