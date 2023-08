La escandalosa frase de Nahuel Gallardo contra Benedetto

La derrota de Boca en Junín expuso algunas dificultades que atraviesa el equipo de Jorge Almirón. Aunque no sólo dentro de la cancha, donde paró un equipo alternativo de cara al partido crucial del miércoles frente a Racing: también puertas adentro.

Sucedió que, luego del pitido final de Silvio Trucco, varios futbolistas de ambos clubes se agarraron en la mitad de la cancha. El árbitro lo resolvió fácil al expulsar a uno de cada bando. ¿Quiénes? Nahuel Gallardo por el lado de Sarmiento y Lucas Blondel en la visita. Pero hubo más involucrados.

Un supuesto codazo de Juan Manuel Insaurralde a Nicolás Valentini cumplido los 50 minutos de la segunda etapa desató un escándalo en el Eva Perón. Mientras los jugadores protestaban entre sí y Miguel Merentiel reclamaba penal, el juez eligió dar por terminado el duelo.

Lejos de finalizar en ese instante, el problema siguió: cuando los jugadores se marchaban al vestuario, un tumulto terminó con dos tarjetas rojas.

“Termina el partido y lo quiero ir a saludar a Blondel de buena manera. Me niega el saludo, sigo caminando. Ahí empezamos… Cosas de la cancha, quedan ahí adentro. Y Benedetto se metió de la nada, me vino a tirar una piña“, reveló el hijo del Muñeco.

El relato siguió: “No sé por qué, se ve que (Benedetto) estaba caliente del penal. Ahí se armó todo el tumulto. Entonces, mismo Silvio, que no había visto nada, medio que ve el tumulto y empieza a repartir tarjetas. Pero no había pasado nada… Hasta que Benedetto se metió a hacer quilombo no había pasado nada”.

Lo cierto es que, tras el escándalo, las imágenes no tardaron en viralizarse. Por eso el árbitro tuvo un gesto con los jugadores del equipo de Junín que el propio Gallardo reveló.

“Salió en todos lados. Se ve que Silvio no lo vio en su momento y cuando vio me pidió perdón porque la verdad es que yo no había hecho nada. Hasta que se metió él, yo no había hecho nada”, contó.

El ex River quedó en el centro de la polémica y fue uno de los personajes más buscados a la salida del partido. Sin embargo, sus declaraciones dejaron mucha tela para cortar: confesó una charla que tuvo con Trucco que expuso al Pipa.

“Trucco me dijo que parece que mismo los de Boca vinieron a decirle a él que lo echen a Benedetto. Se ve que no sé, será medio un estorbo… Mismo los de Boca querían que lo echen a Benedetto. Recién hablé con los árbitros. Se ve que es medio un estorbo”, lanzó Gallardo.

Y hubo más: “Erró el penal, se ve que estaba caliente, así que nada… Me parece que viene también caliente con el tema de las declaraciones de Almendra (hoy en Racing) y bueno, eso lo lleva adentro de la cancha“.

El periodista de ESPN, que no conseguía acreditar lo que estaba diciendo el hijo del DT, redobló la apuesta. “Decís que los árbitros te dijeron que vieron a los jugadores de Boca como que…”, atinó a deslizar el reportero.

El jugador lo interrumpió de inmediato: “Sí, sí, sí -insistió- queriendo decir que lo echen a Benedetto que había hecho el quilombo. Los mismos compañeros…”, cerró.

