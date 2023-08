La desesperada búsqueda del caballo Chiche: “Se lo tragó la tierra”

Florencia Burtoli, la dueña del caballo “Chiche”, del que nada se sabe desde hace diez días, luego de ser sustraído entre las 18 y 21 horas mientras pastaba en el predio del Club Libertad de Villa Rosas, habló esta tarde con la redacción de La Brújula 24. La damnificada ratificó que no está dispuesta a cesar en la búsqueda del equino que, para ella, forma parte de la familia. Se trata de un mestizo, de pelaje overo rosado, con cola y crines negrasque rescataron y al que le daban sólo cariño y amor.

“Me escribió todo Bahía Blanca para decirme que vieron un caballo en tal lado. Le paso el dato a mi marido, lo va a buscar o van otros familiares o amigos. Salimos a cada rato pero nunca es. Me metí por todos los lugares que se te puedan ocurrir. Se ve que lo tienen escondido pero no voy a parar hasta encontrarlo”, aseguró.

“Lo único que tengo con certeza es que cortaron el alambre y se lo llevaron a tiro en una moto de enfrente de mi casa. Hice la denuncia, están pedidas las cámaras pero no tengo noticias. El resto es de la gente que me ayuda a compartir en redes sociales y de ustedes de La Brújula 24, que fueron los que primero me escribieron. Es algo que no puedo comprender. Se lo tragó la tierra”, agregó.

Burtoli aclaró que el animal no tiene ninguna particularidad especial. “Es un caballo de porte grande, no les va a servir para tirar un carro. No sé si la idea es venderlo, hacer plata. Hay 180 mil pesos de recompensa. No me interesa el tiempo que pase; no voy a parar hasta que lo encuentre. Hay un montón de malicia de gente que me dice ‘ya es mortadela’ o que ‘está descuartizado’. Hasta que no encuentre una pata del caballo no voy a parar de buscarlo”, aseveró.

Respecto de la recompensa que ofrece de $180 mil para quien aporte datos que permitan dar con “Chiche”, Florencia dijo que “no me interesa invertir todos mis ahorros; si alguien lo tiene un dato, que me diga y nos vemos en cualquier lugar. Ni le miro la cara. Me da el caballo, le doy la plata y listo”.