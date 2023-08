La crisis impacta fuerte en el Hogar Don Orione y necesita la ayuda de la comunidad

Por Cecilia Corradetti / [email protected] / Especial para La Brújula24

En un país signado por las permanentes crisis económicas, el Hogar Don Orione, institución que alberga a personas con discapacidad severa, en su mayoría sin familias, atraviesa un duro presente económico.

En diálogo con La Brújula 24, la directora, hermana Mirtha Portillo Amarilla, sostuvo que los últimos aumentos producto de la devaluación no hacen más que perjudicar las arcas del hogar. Es decir, los egresos son más significativos que los ingresos, por lo general producto de las obras sociales.

“Los gastos son enormes y no coinciden con el dinero que reunimos. Los insumos médicos y los suplementos alimenticios han aumentado muchísimo y estamos sorteando como podemos esta situación tan crítica”, sostuvo la directiva.

Los jóvenes albergados en Don Orione suelen participar de actividades recreativas

Si bien la institución posee actualmente la misma cantidad de residentes que lo habitual (28 personas, entre ellas dos abuelos) se desempeñan 20 empleados y 10 profesionales a quienes, dijo la hermana Mirtha, “debemos pagar el sueldo religiosamente”.

“Las donaciones ya no son las mismas que antes, porque todo el mundo vive la crisis del país y es comprensible. Necesitamos, como siempre, alimentos, especialmente carne, y artículos de limpieza como agua lavandina, papel higiénico, desodorante de piso, detergente, jabón de mano y de ropa, entre otros artículos. Con los pañales estamos por ahora cubiertos”, sostuvo.

Claro que el dinero, que en general se recibe a través de transferencias, siempre es bienvenido en un lugar donde las erogaciones son permanentes.

Risas en una espontánea. La hermana Mirtha, a la derecha, dirige la institución desde hace más de cinco años

“Por supuesto que la crisis impacta y mucho. Estamos casi acostumbrados, aunque también debemos señalar que la Providencia siempre está. Muchas veces cuando la soga llega al cuello aparece un dinero inesperado, que a veces hasta coincide con el valor de lo que necesitamos”, manifestó.

La devaluación, la inflación y el aumento de la pobreza repercutió en muchas familias que antes solían colaborar con la institución y hoy ya no pueden hacerlo, explicó Mirtha.

“Tiempo atrás era bastante común que los vecinos de la ciudad se acercaran con leche, verdura, carne, ropa y artículos de limpieza. Hoy, en cambio, entendemos que todos sobrevivimos como podemos en un contexto cada vez más difícil”, añadió.

Ejemplificó con la ayuda que todos los meses envía la Cooperativa Obrera, que, aunque representa de mucha utilidad, no es suficiente en función de las muchas instituciones, como merenderos y comedores comunitarios, que se han sumado en el camino y a los que también esa empresa asiste.

Algunos de los residentes del Hogar Don Orione de calle Pringles, que cumple un importante rol en la comunidad

Recordó la directora de Don Orione que la mayoría de las personas con discapacidad que viven en el hogar no tienen familia. “Solo unos pocos reciben la visita de familiares, pero no están en condiciones económicas de ayudar”, aclaró.

Reiteró que las obras sociales proveen pañales, un artículo que si bien siempre hace falta, hoy se cuenta con stock.

“Pero la carne aumentó muchísimo. Solo para el consumo semanal hemos invertido 85 mil pesos”, comentó.

Mirtha recalcó lo que viene señalando desde hace mucho tiempo ya que, a fin de cuentas, las crisis nunca dejaron de existir en la Argentina.

“Algunas personas nos preguntan cómo hacemos para llegar a fin de mes y nuestra respuesta es la Divina Providencia que se manifiesta constantemente en casa a través de personas solidarias que hacen, junto a nosotros, sus aportes, pero estos últimos tiempos la crisis es para todos y no alcanza”, reflexionó.

Un recreo en el patio de la institución

Mirtha repite palabras de Don Orione: “Este hogar es un pararrayos de la sociedad, la gente que colabora con estos residentes lo está haciendo para Dios, porque Jesús dijo: ‘El que da, aunque sea un vaso de agua, a uno de estos pequeños me lo da a mí y cuando llegan al cielo Dios lo va recibir diciendo vas a la derecha porque me disteis de comer, de ver, me comprasteis los remedios o, simplemente, me visitasteis’”.

Cómo ayudar

· Directora: Mirtha Portillo Amarilla / CVU: 0000003100083660283848 / Alias: alaba.codos.belde.mp / CUIT/CUIL: 27936600528 (Mercado Pago).

· Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad Don Orione. Número de cuenta: 620050611/9 . Cuil/Cuit: 30-53807498-1. CBU: 0140413901620005061193. CBU Alias: TANGO.SUR.PLAYA