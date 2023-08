Alta médica para el nene que sufrió una descarga eléctrica en una plaza

Caren, la madre del nene que la semana pasada salvó milagrosamente su vida tras sufrir una descarga eléctrica en la plaza del barrio Maldonado, confirmó que el menor fue dado de alta.

Consultada por la redacción de La Brújula 24, la mujer confió que el sábado, su hijo de 5 años recibió el alta médica luego de una recuperación milagrosa.

“Tiene que seguir con curaciones. El 4 de septiembre tenemos turno para que le hagan controles generales, entre ellas con un cardiólogo para evaluar eventuales secuelas a futuro por el shock eléctrico”, expresó.

Caren no descartó la posibilidad de que lo vea un psicólogo para hacer una evaluación del impacto emocional que la criatura podría tener. De hecho, según confió, al nene no le hablan ni le preguntan sobre lo ocurrido. “No tocamos el tema. Él sólo juega con sus primos, pero tiene que tener mucho cuidado de no ensuciarse ni golpearse”, indicó.

El menor no está yendo de momento al jardín; es alumno de sala de 5.

La mujer agradeció la colaboración y preocupación de los vecinos y del delegado del Noroeste, que se acercó a la familia para ver si precisaban algo y quedó a disposición.