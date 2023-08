Ley de Alquileres: qué puede pasar en el Senado y quiénes son los legisladores clave

Luego de que este miércoles Diputados le de media sanción a la reforma de la oposición para la Ley de Alquileres, la expectativa se trasladó al Senado. En ese recinto, Juntos por el Cambio (JxC) enfrenta un panorama complejo, ya que deberían concatenarse una serie de acuerdos para que salga aprobado.

El número mágico para lograr esa segunda sanción en la Cámara alta es 37, un umbral no imposible de superar para JxC, que cuenta con 33 senadores. Sin embargo, no le será fácil conseguir esos cuatro votos restantes entre los bloques intermedios que no responden al oficialismo.

Naturalmente, los 31 senadores del interbloque del Frente de Todos están en contra, por lo que el rango de posibilidades se reduce ostensiblemente. Los representantes del bloque Unidad Federal, una escisión reciente del Frente de Todos, todavía no mostraron sus cartas, por lo que podrían tener la llave para destrabar la ley.

Dentro de este interbloque, quienes darían el sí casi con seguridad son los senadores que responden a Juan Schiaretti (Alejandra Vigo y Carlos “Camau” Espínola), dado que los diputados de Córdoba Federal Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca votaron ayer a favor en la sesión de la Cámara baja. También se espera el acompañamiento del senador y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, a juzgar por el voto positivo de sus dos diputados afines, Luis Di Giacomo y Agustín Domingo.

Hasta acá, ya habrían 36 senadores, por lo que faltaría un único voto más para convertir en ley la reforma de Ley de Alquileres, que retoma los dos años de duración de los contratos y fija una actualización cuatrimestral (a diferencia de la norma vigente que estipula plazos de tres años de contrato e indexación anual). La gran esperanza está depositada en la senadora del Frente de la Concordia de Misiones Magdalena Solari Quintana, quien responde al liderazgo provincial de Carlos Rovira.

Hay que tener en cuenta que en la Cámara de Diputados, el legislador de este mismo espacio Carlos Fernández votó a favor de la nueva Ley de Alquileres, mientras que su par Diego Sartori no estuvo en la sesión. Si Solari Quintana imitara los pasos de Fernández, la reforma a ley de alquileres sería una realidad. Pero en el caso de que fallara esta bala, a Juntos por el Cambio le quedarían dos opciones más: los votos del entrerriano Edgardo Kueider y del jujeño Guillermo Snopek, ambos de Unidad Federal.

Se trata de los dos senadores que frustraron el primer intento oficialista por aprobar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la jueza Ana María Figueroa, quien tiene en sus manos la decisión sobre si procede al juicio oral contra Cristina Kirchner en la causa Los Sauces/Hotesur. No obstante, ambos participaron de las últimas elecciones provinciales en el marco de las alianzas de Unión por la Patria, lo que los posiciona en un lugar más cercano al oficialismo.

La media sanción de la reforma de la Ley de Alquileres ya fue enviada al Senado, donde tiene un plazo de un año para su tratamiento, según el reglamento del Poder Legislativo. Si no se abordase antes del 10 de diciembre, la iniciativa podría incluirse en sesiones extraordinarias o bien tratarse durante el período ordinario 2024 a partir de 1 de marzo.

De todas formas, de dilatarse hasta el año que viene el tratamiento de la media sanción, tampoco encontraría en ese nuevo contexto un camino allanado, ya que por ejemplo La Libertad Avanza, que tendría unos ocho senadores si repitiese la cosecha de las PASO, está en contra de cualquier regulación y por ende votaría en contra, ya que sólo contemplan la lisa y llana derogación de la norma.

Fuente: LB24 / Ámbito.