Revelan audios de Lotocki hablando sobre la muerte de Caprarola

Mariano Caprarola murió el pasado 17 agosto luego de ser internado por complicaciones renales que habrían sido consecuencia de intervenciones quirúrgicas realizadas por el cirujano Aníbal Lotocki.

Tras este hecho, el marido de una de las pacientes del médico mencionado le habló con preocupación por la muerte del panelista y analista de moda. En LAM (América) dieron a conocer los audios con las polémicas declaraciones del cirujano.

“Es el marido de una paciente que está toda operada por Lotocki. Quise hablar con ella y con él, porque el hombre me buscó, me habló y me mandó los audios con un breve resumen. Pero no pude volver a dar con él”, explicó Yanina Latorre.

A continuación, expusieron los audios en el programa y en los mismos él médico aseguró: “Hola Gustavo, está perfecto que no confíes en mí y a pesar de lo que te dije, que no tiene nada en los glúteos, le hagas una ecografía para que corrobores que no tiene nada raro. Ya te expliqué, ella tiene unos tensores que le sacamos, se le habían roto y que es lo que provocaba el dolor, probablemente tenga el tensor en algún lado, le habrá quedado alguno, pero no se lo puede identificar”.

Acto seguido, hizo referencia a la preocupación de la mujer tras la muerte de Caprarola y expresó: “Después el resto, que esté deprimida por lo que escucha en la tele ya es un tema que no puedo hacerme cargo. Yo se que ella tiene depresión y toma medicamentos pero que vos lo anexes con esto es medio extraño”.

“No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele, un chico que se muere porque le cortaron una arteria, no sé qué pasó y se desangró, habla de quien hizo la mala praxis. Yo lo operé hace trece años y aparte no tengo ni siquiera una denuncia con este muchacho, es todo habladuría a la prensa”, finalizó.

Fuente: LB24 / A24.