Una economista ecuatoriana contó cómo fue la dolarización en su país

La dolarización se ha convertido en un tema que se escucha por todas partes en Argentina y más allá de estar a favor o en contra de la sustitución del peso por la moneda estadounidense, es clave entender cómo ha sido la experiencia de países que la han adoptado. Es el caso de Ecuador, que dolarizó en el año 2000 en medio de una crisis política, con las reservas en caída y una devaluación acelerada.

“La dolarización fue como agarrar un salvavidas. No fue una decisión planificada”, relata la economista ecuatoriana Gabriela Calderón, en comunicación con el programa Nunca es Tarde.

Explicó que el presidente de ese momento, Jamil Mauad, no tenía apoyo del Congreso, ni del banco central y el país atravesaba las consecuencias de la caída de los precios del petróleo, la pérdida de las cosechas de banana y de la pesca de camarones por efectos climáticos.

La opción que tenían era aumentar los impuestos, por exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y esa medida tampoco recibió el visto bueno del legislativo, por lo que tampoco llegó el auxilio del organismo internacional.

“Ecuador tenía una inflación cercana al 100%, había corridas contra el sucre (su moneda nacional), estaban cayendo las reservas y se temía una hiperinflación”, detalló la experta.

Agregó que la situación “fue evolucionando de manera tan rápida que no hubo manera de planificar el cómo (…) fue una decisión de fin de semana que tomó a casi todos por sorpresa”.

Tras el anuncio del presidente “la gente trajo los dólares al sistema y aparecieron los dólares que permitieron dolarizar”, señaló Calderón, quien apuntó que en el caso de Argentina, “el que no tiene dólares es el banco central, pero los argentinos sí tienen dólares, no todos, pero la suma de lo que está fuera del sistema es el equivalente a 50% del PIB”.

La economista señaló que el efecto más inmediato fue la caída de la inflación, al punto de que desde entonces el alza de los precios se mueve entre 2 y 4% anual. “Le preguntas a alguien en la calle y no tiene ni idea, porque no se sigue ese indicador”, dijo.

Por otra parte, apuntó que “la dolarización no lo resuelve todo, no es una vacuna contra el populismo, no resuelve problemas de regulación laboral, del sistema de pensiones ni de competitividad por barreras comerciales, eso no tiene nada que ver”.