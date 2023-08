Causa Vidal Ríos: “Es lógico lo que pasó, se cometieron errores muy burdos”

La abogada Virginia Stacco, a cargo de la defensa de los Vidal Ríos –ayer la Justicia Federal anuló la causa y absolvió a todos los imputados por narcotráfico– habló hoy con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24.

Tal como informó este medio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal entendió que hubo fallas durante la instrucción de las actuaciones sumariales y resolvió anular el debate y dictar la absolución de los encausados.

Al respecto, la profesional señaló que “la decisión del tribunal fue en el sentido que esperábamos, no sabíamos lo que se iba a decir pero cuando tomamos conocimiento de quién había formulado la denuncia, era lógico lo que iba a pasar”.

Y agregó: “Es común que planteemos cuestiones como estas. Yo creo que si la gente trabajara bien, no se generarían nulidades. La realidad es que nosotros siempre lo planteamos, desde el 2016 está derogada la figura del testigo de identidad reservada. Esta vez nos enteramos al final, sino no hubiéramos estado dos meses desarrollando un juicio”.

Más frases de Virginia Stacco en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Obviamente que necesita protección, por el tipo de delitos que se denuncian, pero el problema es cuando se le toma declaración bajo juramento y cuando se dan cuenta de que se está auto incriminando, no cortan o suspenden la audiencia para llamar a un abogado. En realidad, a un testigo se le puede tomar una declaración, pero hay que preguntarle si tiene relación de parentesco con las partes”.

“Se empleó una herramienta que ya no se usa, se le tomó declaración bajo juramento cuando estaba confesando un delito, son cosas muy obvias que no se pueden hacer. Hay que replantearse todo desde el inicio, como dijeron los jueces en su resolución, no es cuestión de llegar a la verdad a cualquier precio”.

“Ya se dispuso la inmediata libertad en la jornada de ayer para todos los imputados”.

“Los errores son muy burdos, que un operador jurídico los ve a simple vista. Son cosas básicas de derecho, como tomar en legal forma una declaración. Quizás, de ahora en más, se ponga más esfuerzo en evitarlos”.

“Los Vidal Ríos no son delincuentes que andan matando gente por la calle, tuvieron problemas pero por cuestiones menores”.

Los principales señalados como miembros de la supuesta organización criminal eran Adrián y Ricardo Vidal Ríos. Y los seguían: Franco Ezequiel Millar Martínez, Claudio Atilio Jofré, Juan Darío Toledo, Gladys Noemí Ríos, Carlos Alvarado Urra, Franco Coria e Ingrid Yésica Beatriz Vidal, Maximiliano Toto, Santiago y Agustín Salazar Mosconi y Rodrigo Emiliano Machado.