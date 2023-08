El robo en el barrio privado fue sofisticado y planificado

El fin de semana hubo varios robos en el Barrio Parque La Reserva. Con el correr de las horas se supo que los autores no eran improvisados y que no se trató de personas que circunstancialmente rompieron el alambrado para llevarse elementos del domicilio de una profesional.

Trascendió que fue un ilícito planificado. La investigación cuenta con el dato de que los delincuentes ingresaron el domingo en horas de la noche por la entrada principal. Lo hicieron a bordo de una Toyota Hilux y por el acceso de propietarios, pese a ser ladrones. Incluso hay una foto de quien manejaba la camioneta.

El sistema para acceder al barrio se utiliza una tarjeta que hace las veces de llave. Los ladrones tenían el plástico de una persona que reside en La Reserva. Los investigadores entrevistaron a la propietaria y ella le contestó que no tiene ese vehículo, que no entró a esa hora y que su tarjeta la tiene en la billetera (incluso la exhibió), además de no habérsela prestado nunca a nadie.

Se presume que en la Hilux iban tres personas y habrían aprovechado un momento en el que había mucho tránsito en la entrada, justo cuando había otro auto que los cubría del campo visual de la guardia y con un delincuente al volante que vestía gorro de lana.

En las cámaras quedó retratada la patente del rodado en cuestión. Al rastrear los datos se corroboró que domicilio del titular de ese dominio: Brown al 1100. Allí reside una señora que nada tiene que ver con el barrio privado y es bancaria. Ella comentó que el sábado fue a cenar al Barrio Patagonia y le robaron las chapas de su Ford Fiesta.

El hecho

La damnificada en el hecho sería una reconocida escribana de la ciudad. La profesional se retiró de su propiedad y al regresar constató que habían ingresado en la vivienda al romper una puerta.

De acuerdo con el primer relevamiento que la notaria pudo realizar, los ladrones le sustrajeron joyas y relojes, y una computadora, además de provocar un gran desorden.