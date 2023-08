El titular de Aprevide defiende la Liga Segura, pero confirmó suspensión de público visitante en los estadios

Walter Bertotto, representante de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), habló con la redacción de La Brújula 24 tras la decisión que se tomó este mediodía de suspender la presencia de público visitante en todos los escenarios donde se jueguen partidos de la Liga del Sur. Este fin de semana hubo graves hechos de violencia en tres canchas, con escenas que quedaron viralizadas. Cabe recordar que lo sucedido en el encuentro entre San Francisco y Comercial, por ejemplo, fue captado en imágenes por varios asistentes y las imágenes se viralizaron rápidamente.

Bertotto inició la charla indicando que no coincide con el presidente de la Liga, Jorge Dambolena, cuando señala que Liga Segura, un sistema que se venía implementando en esta zona y que posibilitaba la concurrencia de público tanto local como visitante, no funcionó. “Creo que sería un necio en decir que tuvo éxito. Es el único lugar en la provincia que se juega con visitantes, pero si la Liga Segura no evita estas cosas, no sirve”, expresó Dambolena.

“Uno nunca sabe cómo van a reaccionar las personas. Son incidentes que pasaron. Hay que sentarse, pensar y ver de qué manera se puede empezar a solucionar”, dijo Bertotto, quien subrayó que el fútbol tiene una cuestión social, con exaltados y violentos, que no tienen otros deportes.

“Estuvimos en contacto con las autoridades policiales y el presidente de la Liga. Esta mañana nos sentamos todos a conversar y establecimos algo que vale la pena, que es la suspensión de la presencia de público visitante en los estadios. Esa es la medida que se resolvió tomar por el momento”, confió.

Advirtió que, por canales separados, se evalúa la eventual responsabilidad de los clubes en los hechos originados este fin de semana en la ciudad, para lo cual las instituciones tienen la posibilidad de hacer sus respectivos descargos.

Por otro carril, explicó, se iniciaron actuaciones contra el simpatizante que invadió el campo de juego para llevarse una bandera identificada con el equipo rival.