Cerati fue elegido por Billboard entre los mejores cantantes de rock de la historia

Gustavo Cerati, el legendario líder de Soda Stereo de Argentina, ha sido honrado por Billboard como uno de los más grandes cantantes de rock de la historia. Quedó ubicado en el puesto 33 del ranking de los 50 mejores cantantes principales de bandas de rock de todos los tiempos.

En los años 80, Cerati emergió como una figura trascendental, cuya presencia en el escenario era como una sinfonía de encanto místico, según lo describe el medio en su publicación.

Billboard no escatima elogios para el músico, describiendo su voz etérea que oscilaba entre vulnerabilidad inquietante (“Té Para 3”) e intensidad desgarradora (“Persiana Americana”). Cerati creó paisajes sonoros emotivos que abrazaron a la audiencia en un encanto fascinante.

En ese sentido, la revista destacó al fundador de Soda Stereo como un “virtuoso de la guitarra”, cuyos dedos tenían la capacidad de deslizarse “sin esfuerzo sobre las cuerdas, poseyendo la habilidad de tocar simultáneamente nuestras fibras sensibles”.

La publicación ponderó, además, “sus composiciones y talento para el espectáculo”, desafiantes para el género del rock, junto con letras evocadoras que “encendieron una profunda introspección y quedarán grabadas para siempre en la historia del rock latino”.

De esta manera, el cantautor argentino quedó por encima de líderes vocales de enorme trayectoria y talento en el rock mundial, como Dave Ghrol (Foo Fighters), Liam Gallagher (Oasis), Paul McCartney (The Beatles) y Gwen Stefany (No Doubt), entre otros. Por su parte, el mexicano Rubén Albarrán, el líder vocal del grupo Café Tacvba, fue el segundo y último artista de origen latinoamericano en aparecer en la lista, en el puesto 49.

La lista completa del ranking

50. Zack de la Rocha (Rage Against the Machine)

49. Rubén Albarrán (Café Tacvba)

48. Dave Grohl (Foo Fighters)

47. Paul Westerberg (The Replacements)

46. Poly Styrene (X-Ray Spex)

45. Corey Glover (Living Colour)

44. Jerry Garcia (The Grateful Dead)

43. Courtney Love (Hole)

42. Serj Tankian (System of a Down)

41. Liam Gallagher (Oasis)

40. Brittany Howard (Alabama Shakes)

39. Paul McCartney (The Beatles)

38. Iggy Pop (The Stooges)

37. Gwen Stefani (No Doubt)

36. Joe Strummer (The Clash)

35. Grace Slick (Jefferson Airplane)

34. Chester Bennington (Linkin Park)

33. Gustavo Cerati (Soda Stereo)

32. Ozzy Osbourne (Black Sabbath)

31. Laura Jane Grace (Against Me!)

30. Steve Perry (Journey)

29. Ann Wilson (Heart)

28. Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers)

27. Lou Reed (The Velvet Underground)

26. Tom Yorke (Radiohead)

25. Janis Joplin (Big Brother and the Holding Company)

24. Rob Halford (Judas Priest)

23. Karen O (Yeah Yeah Yeahs)

22. Eddie Vedder (Pearl Jam)

21. Jim Morrison (The Doors)

20. David Lee Roth (Van Halen)

19. Kathleen Hanna (Bikini Kill)

18. Jack White (The White Stripes)

17. Chris Cornell (Soundgarden)

16. Michael Stipe (R.E.M.)

15. Chrissie Hynde (The Pretenders)

14. Steven Tyler (Aerosmith)

13. Hayley Williams (Paramore)

12. Roger Daltrey (The Who)

11. Robert Smith (The Cure)

10. Axl Rose (Guns N’ Roses)

09. Bono (U2)

08. George Clinton (Parliament/Funkadelic)

07. Debbie Harry (Blondie)

06. David Byrne (Talking Heads)

05. Kurt Cobain (Nirvana)

04. Robert Plant (Led Zeppelin)

03. Freddie Mercury (Queen)

02. Stevie Nicks (Fleetwood Mac)

01. Mick Jagger (The Rolling Stones)

Fuente: Página 12