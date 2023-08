Presentaron el plan de remodelación de la fachada del Hospital Municipal

Se realizó esta mañana la presentación formal de los trabajos de restauración y puesta en valor del frente histórico del Hospital Municipal de calle Estomba. El acto, que incluyó la proyección de diapositivas, estuvo encabezado por el director del centro de salud, Dr. Gustavo Carestía; el intendente municipal Héctor Gay; y el presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Ricardo Rabbione.

Rabbione, Gay y Carestía en la presentación del plan de obra.

A modo de introducción, el Dr. Carestía resaltó que la tarea representa una “vieja reinvindicación” que responde al deterioro propio de una fachada que data de 1906.

“Quiero expresar el fuerte agradecimiento a Roberto y al resto de la comisión de la Cooperadora por el trabajo y esfuerzo realizado; de la misma manera al Director Ejecutivo de la Unión Industrial Ricardo Rabbione y al intendente, uno de los pocos que ha interpretado que la salud no es un costo sino una inversión”, afirmó.

A su turno Rabbione dijo que “a principios de año nos pusimos en marcha con el proyecto y la semana pasada empezó la primera etapa de la refacción, que tendrá una duración de 45 a 60 días”. “Luego llega la segunda etapa que demandará mayor tiempo e inversión monetaria y, en ese sentido, soy un convencido que la Unión Industrial va a poder colaborar como lo ha hecho con otras cosas importantes de la ciudad para poner en valor”, confió.

Finalmente Héctor Gay recalcó que, en el efector público municipal, “las obras no se han detenido en ningún momento”. “Siempre se están construyendo cosas en el hospital. Nos han dicho que el plan de obra y lo hecho por calle Bravard está muy lindo, pero que la fachada es un desastre. La respuesta que nosotros siempre tuvimos es que no es una fachada cualquiera, es patrimonio arquitectónico, con lo cual no lo puede hacer cualquiera porque no es sólo rasquetear y pintar”, advirtió.

“Teniendo en cuenta que los presupuestos estaban comprometidos para las obras que siguen y otras que se están motorizando, como el tema del abastecimiento energético, con el proyecto de puesta en valor de la fachada en mano salimos a ‘pasar la gorra’ y siempre alguien va a picar…Le agradezco a Ricardo Rabbione y al resto de la Unión Industrial”, expresó el jefe comunal.

El frente del hospital en una imagen de principios del siglo pasado.

Los trabajos de la primera y segunda etapa

La primera etapa comprende: la reparación de la cubierta de tejuelas de zinc, canaletas y cargas; el cambio de canaletas internas sobre el frente izquierdo de la fachada patrimonial; cambio de chapas de cubierta (solo acanaladas); reparación de soporte, colocación de aislación térmica y reposición de tejuelas de chapa romboidal en cúpula, enderezado de cumbrera metálica de la cúpula, pintura exterior de tejuelas y cumbrera.

La segunda etapa incluye: comprende revoques, ornatos, cornisas y zócalos de la fachada del tramo central; lavado a vapor de los paramentos y todas las partes que componen la fachada (a excepción de los zócalos); retiro de las capas superpuestas de pintura, sellado de todas las fisuras existentes, reparación de revoques; revestimiento de frente símil piedra; almohadillado símil ladrillo visto en material (blanco y rojo ladrillo); reparación y ventilación del Zócalo símil piedra.