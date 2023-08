“Usaron mi nombre, nunca fui Bahía”, dijo la candidata que sacó un solo voto

Jésica Milva Lagraña era desde el lunes una de las personas más buscadas, luego de las PASO y no precisamente por su performance en las urnas. En el recuento provisorio, la mujer tan solo sumó un voto como candidata a Intendente , lo cual llamó la atención de toda la población que no la conoce.

Incrédula y preocupada, la explicación la dio ella misma esta mañana en LA BRÚJULA 24: “Tengo 36 años, vivo en Buenos Aires, nunca en mi vida fui a Bahía Blanca y jamás participé en un partido político”.

“Fui a mi trabajo y me mostraron la nota. Voté en Quilmes, me robaron la identidad, no conozco a ninguna de las personas de la lista. Nunca firmé nada, ahora vivo en Avellaneda, no hice el cambio de domicilio y las últimas dos veces no había ido a votar porque estaba de viaje, pero en estas PASO sí fui”, destacó Lagraña, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y reiteró: “Alguien usó mi nombre, en la boleta no aparece ni siquiera mi foto. Hablé con mi abogada y me asesoré para saber si podía tener alguna complicación posterior. Me dijo que mientras no me llegue ninguna situación que me quede tranquila”.

“Hubo un fraude y vimos que había noticias que se habían frenado algunas boletas de este partido por el tema del uso de fondos. No entiendo cómo llegó a presentarse este espacio, con todos los controles que tienen que existir en el medio. Estuve tratando de comunicarme con la Junta Electoral y aún no pude hacer la denuncia”, finalizó la joven.