Renatta: “Para mí la pintura es un modo de vida”

Renatta es una artista plástica argentina que destaca con exposiciones en varias partes del mundo y además su colabora en el Museo para la entender la discapacidad María Kodama. En el programa Cultura Exprés, que se transmite por La Brújula 24, contó detalles de su trayectoria.

“Yo soy autodidacta, entonces siento que eso me permitió hurgar e investigar desde desde la libertad, sin condicionamientos y sin reglas. Entonces para mí (la pintura) es libertad absoluta, porque también lo apliqué a la vida. Y es esto de poder decir que vivo de vivo de lo que me gusta y me puedo dar el lujo de viajar con con mi trabajo, todo eso lo asocio con la libertad”, afirmó.

Sobre sus inicios destacó que los primeros contactos con las artes plásticas los tuvo de niña, y que los retomó después de adulta: “Me tuve que ir a amoldando a la vida. Una búsqueda para poder vincularme nuevamente, porque tuve muchos años de estar parada y haciendo otras cosas para poder rencontrarme con esto, porque es más que una pasión, para mí es un modo de vida.”

Foto: @renattaartista

Renatta comentó la importancia que le da al color azul en sus obras y dijo que tiene algo que le que me gusta mucho: “Yo uso un azul solo y va matizando mucho porque justamente trabajo con muchas texturas. Una de ellas es la arena de cuarzo blanca. Y lo que tiene de interesante es que los colores cambian mucho con la arena. Y sí, me transmite mucha paz”.

Recientemente exhibió su trabajo en Los Ángeles y tiene una muestra permanente en Singapur. Además, trabaja con una galería de China que la lleva por ferias en ese país. Y ahora estará de viaje a Londres a donde lleva su trabajo más nuevo.

Renatta contó cómo fue su participación en el Museo María Kodama para entender la discapacidad, creado por un chico con autismo. “Se inauguró el jueves pasado en la Universidad Belgrano y la verdad que fue súper emotiva. Acepté sin pensarlo, porque me parece muy motivo, es muy la experiencia increíble”.

“El museo está formado y sostenido por estos artistas que formamos parte, porque no conozco artista el que haya convocado, que se haya negado o cuestionado. Obviamente el aporte, la donación para que el museo pueda soportar ciertos ciertos gastos y llevar adelante escuelas de discapacidad, trasplantes, movilidad”, dijo.