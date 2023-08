La hija de Sergio Denis visitó Coronel Suárez y pidió justicia por su muerte

Barbie Hoffmann, hija del querido y recordado Sergio Denis, visitó Coronel Suárez en el marco del aniversario de dicha localidad, lo que motivó a que pueda recorrer los pueblos alemanes y conocer la estatua emplazada en la avenida Fundador Eduardo Casey frente al Club Germano Argentino.

Según publica el portal Suárez Al Día, en conferencia de prensa agradeció “a todas las personas de San José por la estatua y el reconocimiento que a él le hubiera gustado ver porque papá siempre sintió el amor de la gente y el reconocimiento”.

“Hay gente que me cruzo y me cuenta anécdotas. Son todos lindos recuerdos y estar en Coronel Suárez es muy emocionante. Me pasan muchas cosas lindas y es como tenerlo un poco más cerca”.

Sobre su último recital en Suárez durante aquella noche de Füllsen Fest remarcó “estuvo una semana entera emocionado y orgulloso por la cantidad de gente que lo acompañó”.

Al ser consultada por la causa que investiga el fallecimiento referenció “La pelea que continúa porque realmente este final no puede terminar así. Tiene que haber justicia. Los responsables de la irresponsabilidad se tienen que hacer cargo”.

“Nosotros estamos en esa lucha permanente. A cuatro años de la caída del Teatro “Mercedes Sosa” en Tucumán seguimos reclamando justicia y creemos que este año 2023 va a suceder”. “Tenemos mucha expectativa con lo que venimos haciendo y que también quede esclarecido cómo fue ese día. Están todos los videos y se sabe que claramente hubo una negligencia muy grande del teatro en Tucumán. Pero seguimos dándole batalla y creemos que este año tenemos que tener una buena noticia al respecto”.