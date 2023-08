Kicillof dijo que Bahía “no tiene techo” con el proyecto Vaca Muerta

Axel Kicillof llegó este martes a la ciudad y visitó el puerto de Ingeniero White. En ese marco, acompañado por el titular del Consorcio y precandidato a intendente, Federico Susbielles, el gobernador bonaerense resaltó la fuerte inversión que nuevas empresas y otras ya existentes vienen haciendo en el complejo portuario local. Asismismo subrayó la expectativa generada en torno de las inversiones que llegarán en relación con uno de los mayores proyectos que haya tenido la Argentina en materia energética. “Bahía Blanca no tiene techo” con el proyecto Vaca Muerta, dijo el mandatario, que también estuvo acompañado por Marcelo Feliú, entre otros dirigentes locales.

“Es un proyecto inmenso, enorme, que mucho nos entusiasma y que conseguimos traer a Bahía para convertir en líquido en gas, en la planta de GNL. Quiero valorar mucho el trabajo que se ha hecho desde el puerto. El puerto es un polo de atracción de futuros negocios”, indicó Kicillof.

Adelantó que en los próximos días tendrá una reunión para avanzar sobre una iniciativa de petróleo off shore con las empresas que se dedican a la porforación.

“A la oposición, cuando le tocó gobernar, no sólo no avanzó sino que retrocedió. Nos han bloqueado judicialmente. No hicieron las obras necesarias para el transporte de hidrocarburos. Ni siendo oficialismo ni siendo oposición apoyaron el proyecto”, reclamó.

“Necesitamos a Federico de Intendente”

En otro tramo de la conferencia de prensa, Federico Susbielles suscribió lo dicho por el Gobernador en el sentido de las inversiones que llegarán de la mano del proyecto de Vaca Muerta.

“Bahía también ha tenido en los últimos 40 años inversiones de relieve. De hecho, tenemos el puerto más importante de la Argentina, el quinto complejo petroquímico de América, el sexto puerto agroexportador del mundo, pero la ciudad es hoy peor de lo que era hace 30 años. Es una ciudad muy caída en materia de infraestructura, sin acceso al hábitat, con 33 asentamientos, con niveles de pobreza medidos por el Conicet alarmantes. Lo importante nos parece que es generar un plan rector, un plan a largo plazo para potenciar las inversiones que van a llegar, para generar desarrollo y la apertura de nuevas fuentes laborales, para acompañar a nuestras pymes y para poner el proyecto que mejore la calidad de vida de la gente. Eso no se hace ni con slogans, ni separando ni dividiendo la ciudadanía sino con planificación, con gestión y entendiendo que el desafío que viene no va a ser de un intendente o de un espacio político sino de toda la comunidad de Bahía Blanca”, dijo el anfitrión.

En ese punto tomó la palabra Kicillof, para hacer un llamado a acompañar con el voto el próximo domingo a Susbielles, precandidato local de Unión por la Patria.

“Desde la provincia podemos poner a disposición del Municipio programa de viviendas, programas de gran infraestructura, podemos también impulsar cuestiones culturales y artísticas o nuevas escuelas, pero se necesita una política municipal que desarrolle, planifique y piense una ciudad más integrada. La provincia es una caja de herramientas pero el municipio tiene que hacer los pedidos, las solicitudes y la planificación general. Yo le asigno muchísima importancia a esta ciudad, pero necesitamos que Bahía Blanca proponga. Lo necesitamos a Federico intendente”, resaltó el gobernador y candidato a renovar por otro período.