Mirtha podría regresar a la televisión con el programa de los sábados

Mirtha Legrand está próxima a volver a la televisión argentina. La conductora, a través de su nieto y productor ejecutivo, Nacho Viale, reanudó las conversaciones con las autoridades de El Trece para volver con su clásico programa los sábados a la noche.

Según la información que dio a conocer este lunes Adrián Pallares en Socios del espectáculo -que justamente se emite por dicho canal-, la idea es que sea un envío semanal ya que Juana Viale está descartada en la negociación, de manera tal que la actriz no estará al frente del ciclo de los domingos al mediodía, como lo hizo hasta el año pasado. Rodrigo Lussich -también conductor del programa de espectáculos- agregó que Nacho está al frente de las negociaciones con Adrián Suar y Pablo Codevilla.

La Chiqui solo espera la fecha para anunciar la buena nueva y comenzar a prepararse.

Ante la versión de que se reanudaron las gestiones entre su nieto y las autoridades de El Trece, Mirtha le dijo este lunes a Teleshow: “No sé nada. Nacho no me notificó absolutamente nada. Es su sistema. No me comenta nada hasta que está concretado”.

