Insólito: José Luis Perales tuvo que salir a desmentir su muerte

José Luis Perales, un emblema de la canción de habla hispana, imprevistamente tuvo que grabar un video y publicarlo en sus redes sociales para desmentir su propia muerte. Decenas de medios -básicamente digitales- se hicieron eco de una fake news y anunciaron equivocadamente el fallecimiento de Perales, y hasta dieron cuenta de las causas del supuesto deceso.

“Hola amigos. Les hablo desde Londres, donde he pasado unos días maravillosos con mis hijos y mi mujer, y ya estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana nos vamos a España”, indicó el cantante.