Ricky Pashkus: “Mi carrera ha sido un proceso de hermosos episodios”

Ricky Pashkus es sinónimo de musicales, su larga trayectoria lo posiciona como uno de los principales del género en Argentina, un logro que él atribuye a que siempre está activo y a la pasión que tiene por las artes escénicas.

“Todo comenzó de muy chico cuando bailaba en el living de casa con mi hermano, bailábamos los dos a la música. Mi madre nos hacía escuchar música polaca, austriaca. Haciendo obras que yo había visto en el teatro en ese momento de chico y las reimaginaba en mi casa cobrándole la entrada a mi abuela”, comentó en el programa Cultura Exprés, que se transmite por La Brújula 24 los martes a las 20, bajo la conducción de Marta Rodríguez.

Pashkus destaca que su carrera ha sido un proceso de “hermosos episodios” como etapas que lo llevaron a donde está hoy. “Yo quería ser bailarín, estudié mucha danza, fui coreógrafo y seguía avanzando”, dijo.

Foto: Marta Rodríguez

“Las acciones que estoy generando hoy el día, son una consecuencia de todo este camino de prueba y error en miles de los sentidos, de éxitos y fracasos, todos amados profundamente al punto tal que hoy, la palabra que más me identifica tiene que ver con esto: la gestión. Me encanta dar clase, me encanta gestionar, me encanta viajar”, afirmó.

Ahondando sobre su infancia, Pashkus señaló: “Tuve la fortuna de tener una manera de expresarme que tenía que ver con mi naturaleza. Yo siempre fui una persona ansiosa, intensa. De chico ya estaba tan desenfrenado, que no me costó comprender la poética musical”.

El maestro estuvo dictando en Bahía Blanca un taller por algunas horas en el Teatro Municipal y también en la Casa Coleman, otorgando becas para la escuela del Instituto Argentino de Musicales, que él dirige.

Sobre sus años de estudio Pashkus aseguró que lo suyo tuvo más que ver “con las calles, con los viajes”, que con las aulas, aunque reconoce que aprovechó mucho el tiempo que pasó en ellas.

Foto: Marta Rodríguez

“La vida social desde chico me resultaba muy compleja y ni que hablarte ahora, que soy un monstruo casi, porque no tengo una vida social. Los que me conocen saben que no voy a fiestas, pero no por una actitud, es que me aburre”, relató.

Profundizando en el tema de los musicales, señaló que “en alguna época se hablaba de que los espectáculos musicales no llevaban gente, pero ahí tenemos ahora musicales exitosos. Es verdad que somos noveles en muchas cosas, pero también es verdad que hay una de dramaturgia pre existente que no hemos llevado hasta donde podría haber sido exteriorizada y que el público reacciona mejor frente (con algunas excepciones) a proyectos extranjeros”.

“No es solamente aprender a cantar, bailar y actuar, sino que también es una estabilidad emocional, una capacidad de resistir, una búsqueda de inserción laboral, que por supuesto es compleja, porque siempre falta y uno se siente a veces bastante carente”, dijo.