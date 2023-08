Nuevas denuncias públicas por mascotas baleadas con un aire comprimido

El caso de Luisa, una gata baleada en el barrio de la UOM, no hizo más que sacar a la luz otras situaciones de hechos similares ocurridos en sectores próximos.

De hecho entre los comentarios de la nota que dio a conocer Guillermina Guasch, por ejemplo una lectora que se identificó como Polly Baldi, se refirió a la situación que tuvo como protagonista a su mascota.

“A mi me mataron un gato también. Lo encontré después de tres días tirado en el patio de un vecino. En ese momento no sabía qué había pasado. Una vecina me dijo que tuviera cuidado en el patio porque ella, tendiendo ropa, escuchó un disparo y una paloma cayó del pino de su patio”, expresó.

Baldi -radicada en 17 de Mayo al 1000- dijo que otra vecina, que tiene su casa lindante con la de Guasch, “tiene marcas de aire comprimido en el marco de sus ventanas y puertas. Los encuentran en los patios a los balines y es la misma manzana”.