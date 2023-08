La columna de la Ubfal: la ex de De Paul no quiso profundizar sobre la ruptura del futbolista con Tini

#AHORA Cami Homs habla sobre la separación de Tini y De Paul: "no sabía nada, me sorprendió la separación"



💬 "Con De Paul tenemos diálogo, mejoró un poco la relación"



💬"De mi parte no habría segunda vuelta con De Paul"



Lo viste en #DesayunoAmericano con @PamelaDav pic.twitter.com/jxLVTUclc9