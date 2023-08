“Bullrich dijo una burrada al hablar del fin del cepo y el blindaje”

En el tramo final de la campaña hacia las PASO, José Luis Espert, referente de Avanza Libertad que encabeza la lista de senadores bonaerenses por el larretismo, y analizó las contingencias que atraviesa el país, no solo apuntando sus dardos contra el oficialismo, sino también diferenciándose de la línea interna dentro de Juntos por el Cambio.

“Desde el acuerdo de Macri con el Fondo en abril de 2018, nunca vi a este organismo salvar gobiernos, antes salvaba países que lo llaman porque se están incendiando. El FMI son los países. El Fondo salvó los mamarrachos de Massa, estoy enojado porque no obligar al ministro de Economía a terminar con el cepo es generarle mayor sufrimiento a futuro a la sociedad”, destacó Espert, en su visita a los estudios de LA BRÚJULA 24.

Luego, se adentró en las declaraciones de la referente de la otra rama de la coalición: “Ante todo somos serios y vamos a resguardar la palabra de un candidato a Presidente. Bullrich, después de decir que terminaba con el cepo, salió a decir que necesitaba un blindaje del Fondo. Entonces debería ponerse de acuerdo ella misma. Los bancos no tienen un mango, ni el Central ni los públicos, ni los privados por mejor que estén bien administrados. Ellos intermedian y se quedan solo con una porción pequeña”.

“Bullrich dijo una burrada, los bancos no tienen plata y la mandan a invertir a otro lugar. En el Banco Central, lo que hay es dos pesos con cincuenta para pagar salarios, el resto fue invertido y en 2022 pedí que la entidad informe en qué invierte porque es imposible que las reservas netas sean negativas”, destacó, en otro segmento de la entrevista radial.

Y añadió: “Eso sí es grave, sumado a lo delicado que es que la gente con toda la mejor buena fe deposite su dinero en dólares, por eso parte de las reservas son los encajes en dólares que los particulares pusieron allí. No vaya a ser que estén utilizando el dinero de la gente para financiar la falta de reservas. Es un acto de cristalinidad de la función pública. Un Banco Central debe informar qué hace con la plata de la gente”.

“El ajuste lo hizo el kirchnerismo, cayeron los salarios y las jubilaciones, el poder de compra bajó un 11%. Murió gente porque el Presidente le dio prioridad a la relación con Rusia y China para no traer las Pfizer. Que dejen de meter miedo con algo que ellos provocaron. Venimos a ordenar un país para la gente, no para los políticos”, recalcó el economista que por la tarde encabezará una actividad junto con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Inmediatamente, descartó rumores sobre qué papel cumplirá si Bullrich se impone en las PASO: “Quiero ser senador nacional por la provincia para defender los intereses de los bonaerenses. No estoy pensando en mi rol si ganara Larreta. Una cosa es la plata del gobierno y otra es la vida de los bonaerenses, la cual debe estar escindida de lo que le pasa a los gobernantes”.

“Voy a recuperar la plata que le corresponde a la provincia de la coparticipación que se robaron Capitanich e Insfran. Eso no va a significar que la vida va a mejorar de un momento a otro, servirá para poner en orden a IOMA y echar a los ñoquis que le restan trabajo al buen policía y al buen médico. También servirá para hacer rutas”, reflexionó Espert.

En paralelo, aseguró que “la provincia de Buenos Aires es la gran economía que tiene el país. Argentina tiene sindigarcas, sino no tendría 8 millones de personas trabajando en negro, ningún gremialista se preocupa por eso, hacen lo contrario buscando perpetuarlos y no luchar por blanquearlos. Hay futuro, hay esperanza, pero hay que hacer las cosas que hacen los países en los que les va bien”.

“Que la gente deje de pagar las tasas cuando los gobiernos no les dan lo que les corresponde. La Constitución Nacional de nuestro prócer Juan Bautista Alberdi, en el artículo 36 crea la alternativa para la gente de la rebelión, habilitando el no pago. El Intendente, Gobernador y Presidente te deben dar algo por lo que pagás”, exclamó con fuerte tono crítico.

Y cerró: “Prometo eliminar 500 tasas el primer día, que son un curro y no recauda nada. En Escobar se cobra una al pañal descartable. Eso es un robo, no hay que pagar esa tasa. Los políticos somos servidores públicos. Con los chicos en las aulas, no tenemos problemas de discutir con Suteba. La educación va a ser declarada servicio básico esencial para que no se pierdan días porque las clases de los chicos no se negocian”.