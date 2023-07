Tras el ADN positivo, la hermana de Marengo disparó contra su familia

Muchos años le llevó a Patricia Benegas lograr tener un ADN positivo que confirmara que es la hija mayor del padre de Rocío Marengo. Una vez que pudo realizarse los estudios pertinentes y estuvieron los resultados el pasado 10 de mayo, comenzó otra pelea dentro de su propia familia. Según ella cuenta, sus medio hermanos Rocío, Sol y Agustín no quieren tener ningún tipo de relación con ella.

En un principio, la hermana de la exparticipante de El Hotel de los Famosos 2 aseguró que no quería mediatizar el tema. Por esos días, la periodista Cora de Barbieri contó detalles de la historia familiar de la actriz en A la tarde, el ciclo de América. Según reveló la panelista, Alejandro Marengo, el padre de la actriz, tuvo una relación con María del Carmen, la madre de Patricia, años antes del romance que tuvo luego con la madre de la novia de Eduardo Fort.

Durante la tarde de este miércoles, Patricia estuvo invitada al programa que conduce Karina Mazzocco por América. La mujer, con los resultados que confirman el parentesco fraterno con Rocío y sus hermanos, aseguró que siempre supo que era la hija del papá de la actriz, pero que sus hermanos no la reconocen como tal. “Ellos también lo sabían aunque no lo admitan”, aseguró.

Más adelante, se mostró muy segura sobre los pasos que seguirá apenas el Juez le otorgue el apellido Marengo. “Cuando el Juez dicte la sentencia y pueda cambiar mi apellido, voy a ir por todo lo que me corresponde”, dijo en tono desafiante ante la negativa de sus hermanos de vincularse con ella.

Por otra parte, la mujer aseguró que ella no es hija ilegítima de Alejandro Marengo, quien falleció en el 2018. “Mi padre no se casó, entonces no hay hijos legítimos e ilegítimos, somos todos hijos de Alejandro Marengo”, remarcó visiblemente enojada. Días atrás, Patricia había contado que sus hermanos la denigraron durante muchos años pero que con el resto de la familia no le había ocurrido lo mismo. “Fui reconocida socialmente por mi padre, por mis primos y por parte de la familia Marengo. No lo conseguí por parte de mis hermanos”, había enfatizado al respecto.

Según relató la propia protagonista: “Mi madre murió cuando yo tenía 15 años y me criaron mis abuelos, pero mi papá me venía a visitar. Hoy le puedo decir ‘mi padre’ porque realmente tengo el ADN positivo. Rocío por ahí dice: ‘nunca supe’. Pero sí, ellos lo supieron siempre”.

Durante el programa de Mazzocco, mientras Patricia estaba sentada en el estudio, la periodista Claudia Medic leyó al aire un mensaje que la exvedette le había enviado por mensajería instantánea. Si bien hasta el momento no había querido expresarse sobre el tema, en esta oportunidad dedicó algunas palabras al problema familiar.

En un comienzo, Rocío aseguró: “En marzo hice mi último proyecto en TV y necesité parar. Me iba a estallar la cabeza, venía sin parar de un proyecto al otro. Me guardé y no sé cuándo voy a volver a trabajar. Por el momento no tengo fecha, estoy tranquila y feliz, estoy priorizando mi familia”. Más adelante continuó: “Estoy acompañando mucho a mi novio en su trabajo, con viajes y reuniones”. En cuanto al ADN positivo de su hermana fue tajante: “No me voy a referir a ningún tema que me ofrecen para hablar, me llaman por mil temas para hablar y no me voy a referir a ninguno”.

Fuente: LB24 / Infobae.