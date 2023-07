La emotiva semblanza de Miguel Asad sobre el aniversario de Evita

Hoy, en su habitual columna de los días jueves en “Bahía Hoy”, con la conducción del periodista Germán Sasso, el Dr. Miguel Ángel Asad recordó con profunda emoción y afecto a María Eva Duarte de Perón.

“Hoy vamos a recordar el paso a la inmortalidad de la santa Evita, quien no por casualidad tenía el nombre María, la madre de Jesús. No puedo ser imparcial al hablar de Evita. Es tanto el cariño cuando la recuerdo que no puedo ser imparcial”, dijo Asad, para expresar: “No hay poeta para esta musa”.

