Imputaron a un exentrenador de Las Leonas por abuso sexual

Un ex director técnico del seleccionado nacional de hockey sobre césped “Las Leonas”, Walter David Conna, fue imputado por seis casos de abuso sexual contra una adolescente, que cuando sucedieron los hechos que se investigan tenía 16 años.

Conna, de 50 años, era su DT en un club de hockey sobre césped en San Rafael, localidad ubicada a 230 kilómetros de esta capital provincial, y el entrenador enfrenta una acusación por abuso sexual simple en seis hechos.

La denuncia fue presentada en sede judicial por la joven en octubre de 2022, cuando ya era mayor de edad, y la fiscal de Violencia de Género, Paula Arana, inició una causa penal.

Según consta en las actas, en junio de 2019, el entrenador había promovido a la adolescente que ahora hizo la denuncia a la máxima categoría, pero al poco tiempo, empezó a enviarle mensajes de WhatsApp en tonos sugerentes, como proponer algunos encuentros donde ambos se encontraron solos tanto en el club, como en su camioneta, en un hotel y en una cabaña.

La joven declaró en el expediente que “me sentía asqueada, pero no quería que se enojara conmigo. Si no lo hacía no me iba a dejar jugar ningún partido. Me bloqueé, no sabía cómo reaccionar”.

La joven denunció que en la camioneta del entrenador, la besó y acarició, y similares conductas tuvo el entrenador con la chica, tanto en la habitación de un hotel, como en una cabaña de la zona de Valle Grande.

Conna fue imputado formalmente este jueves y las representantes del Ministerio Público Fiscal dispusieron una caución juratoria para que se mantenga su libertad, mientras dure el proceso hasta la eventual elevación a juicio.

Dentro de las restricciones de acercamiento, el entrenador no podrá asistir a las competencias deportivas en que participe la jugadora, que sigue activa en el hockey, por lo que la fiscal Arana libró una orden a la Asociación Mendocina de Hockey sobre Césped, y a la Confederación de Argentina de hockey.