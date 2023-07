“Estaríamos peor si Massa no se hubiera ocupado de la economía”, aseguró Berni

De paso por la ciudad, y en medio de una cargada agenda de actividades, el ministro de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pasó por LA BRÚJULA 24.

Primero, en un extenso mano a mano con el periodista Germán Sasso, Berni dijo que arribó a Bahía “por funciones propias del Ministerio, y aprovechando que estamos a dos semanas de una nueva elección, estoy acompañando a un gran compañero como Federico Susbielles”.

Además, dijo que “Federico Montero –candidato a concejal– es un gran funcionario del ministerio de Seguridad. Recién hablaba de eso con él, es una pena para la seguridad de la provincia perder un hombre como Montero. Pero es una gran ganancia para los bahienses tenerlo en el Concejo Deliberante. Yo soy primer candidato a Senador por la segunda sección electoral”.

En los últimos días, la ex gobernadora María Eugenia Vidal dijo que en la Provincia, con la conducción de Axel Kicillof, se abandonó la lucha contra el narcotráfico. Y el ministro le respondió: “El general Perón decía que la única verdad es la realidad, y Vidal es la única gobernadora de la historia de la provincia que quiso ser reelegida y no pudo, que literalmente la echaron, porque no existe un gobernador que pierda por 20 puntos. Eso es porque todo lo que dice es una gran mentira. Se puede mentir a ella o sus compañeros de partido, pero a los bonaerenses no se les miente. Los únicos que tienen la percepción de lo que hizo Vidal fueron aquellos que decidieron con su voto que no podía seguir siendo gobernadora”.



En cuanto a la economía del país, expuso que “no pasa por defender o no defender una gestión, es una cuestión de principios. Yo sabía que esto era inevitable, pero no me querían escuchar, decían que estaba loco. Lo decía cuando el Presidente tenía un 90% de imagen positiva. En ese momento entendí que el camino era el incorrecto”.

“Lamentablemente, después de 4 años me dieron la razón, pero nosotros miramos para adelante, es el pragmatismo que tiene el peronismo. Lo que viene ahora es el desafio de poder redistribuir un proceso de cuatro años de crecimiento”, apuntó. Y a modo de ejemplo, contó: “Yo salí de La Plata a ayer a las 23:30 y vine todo por tierra, hacía mucho tiempo que no veía esa ruta tan cargada como anoche. Y la Ruta 3 es el termómetro de crecimiento del país, es más preciso que cualquier cálculo del INDEC. El país está creciendo”, aseguró.

Más frases de Sergio Berni en el aire de La Brújula 24

Obras. “Este gobernador –por Axel Kicillof– es el primero que empezó a generar obras de infraestructura para que las rutas más importantes comiencen a ser autopistas, de hecho ya se está haciendo el puente sobre el Salado. Lo importante es seguir con una gestión donde la obra pública sea un pilar fundamental. Hoy es tanto el movimiento que falta personal laboral en los municipios”.

Inflación “Es una tarea pendiente muy importante, pero no se puede cuantificar lo que hubiera pasado sin que Sergio Massa se ocupara del desorden económico que había. Estaríamos peor sin Massa. No lo digo como excusa, lo digo como realidad”.

“Este mismo gobierno, con el ministro Ferraresi, dijo que estuvieron a minutos de irse en helicóptero. Obviamente, recuperar el control a veces es traumático, pero eso es lo que hizo Sergio Massa. Todos sabíamos que el arreglo con el FMI era inflacionario, de hecho mi espacio político dentro del Peronismo votó en contra el acuerdo y aseguró que nos iba a condicionar en capacidad de maniobra para pelear contra la inflación”.

Acuerdo con FMI. “Creo que lo que se va a firmar es una tregua, un paracetamol, y creo que es temporal. Son de calma y quietud económica, pero el país no va a poder recuperar el manejo del 100% de todas las herramientas económicas que tiene un ministro hasta que dejemos de estar condicionados por el FMI, con todo lo que eso significa”. “Eso es lo que hizo Néstor Kirchner con el pago de la totalidad de la deuda, tenía que ver con eso, con recuperar la soberanía económica del país”.

“En estos meses, leyendo cualquier medio gráfico, se ve lo que pide el fondo, ajuste, devaluación. Por lo tanto uno está totalmente presionado para ir avanzando con esa devaluación que siempre termina concentrando la riqueza en manos de unos pocos. Ese es el gran desafío que viene, transformar este crecimiento en distribución”.

Patricia Bullrich. “Me llama mucho la atención la corta memoria de los argentinos. A Bullrich se la va a recordar como la ministra que le sacó el 13% a los jubilados cuando era ministra de De La Rúa. A veces en materia de seguridad pensamos lo mismo, pero la diferencia es que yo llevo a cabo todo lo que digo”.

“Ella, por ejemplo, dice que no va a haber más piquetes si es gobierno, pero es lo mismo que anunció cuando fue ministra de Seguridad. Hizo una conferencia de prensa, presentó el protocolo y dijo que se acababan. Pero por si nadie se enteró, ese fue el año con mayor caos en la ciudad de Buenos Aires. Es todo así, un conjunto de anuncios marketineros que no se pueden llevar a la práctica. Dijo que iba a levantar el cepo y su compañero en cambio dice que es una locura. Yo creo que no se puede subestimar la inteligencia del pueblo argentino, es surrealista que puede haber ese grado de aceptación por las frases carentes de contenido de Bullrich”.

Javier Milei. “Creo que hay una gran operación para bajarlo. Cuando se ven estas cosas, lo primero que hay que analizar es quien se beneficia con la caída de Milei. Por algo él acusa a Bullrich de llevar adelante estas operaciones para desgastarlo permanentemente”.

Ballotage ideal. “El que decida la gente, es indistinto. Nosotros estamos proponiendo un modelo mucho más productivo, donde los recursos se conviertan en riquezas y se puedan distribuir de una manera mucho más homogénea y no tan concentrada. Hoy hemos recuperado el doble de la producción, en comparación con los últimos meses de Macri”.

Seguridad. “El índice que se toma como referencia es la tasa de homicidios. Cuando sube, es porque todos los delitos acompañan. Nosotros hemos bajado en un 23% este número, estamos muy por debajo de lo que pensábamos. Y con una policía totalmente equipada, con incorporación tecnológica. Hoy por ejemplo vamos a estar poniendo en marcha algo que parecía impensado para Bahía, que es incorporar comunicaciones al Comando Central que tenemos en Puente 12”.

“Siempre se dice que lo más preciado para un delincuente es la radio de la policía, porque escucha lo que hace, y ese era un gran problema. En el mundo existe una tecnología que es la comunicación P25, que entre tantas de sus virtudes puede enviar comunicaciones cifradas, por lo tanto lo que se habla en esa radio si uno quiere no lo escucha nadie. Dentro de esos avances, se puede bloquear una radio determinada, por lo tanto la radio perdida no le sirve a nadie. Es como un handy tradicional, pero con tecnología de avanzada”.

Anibal Fernández. “No es cuestión de relación buena o mala, la gestión no es un club de amigos, es defender intereses. Nosotros representamos los de la Provincia y en ese camino hay que alzar la voz cuando los vemos afectados. Había un compromiso de enviar fuerzas federales que nunca se terminó de cumplir como se debía. Y en ese sentido alcé la voz cuando tuve que hacerlo y por eso me he expresado fuertemente contra el Presidente. Yo creo que eso ha pasado por falta de gestión”.

Narcotráfico en Rosario. “Es totalmente distinto, es una falta de gestión muy grave. Si uno mira los delitos que generan estas bandas ve que son muy precarios. El otro día balearon una comisaría desde una bicicleta y encima no lo detuvieron. Hay una precariedad y un abandono de esos territorios por parte del Estado, que debería estar mucho más presente”.