Massa confirmó que habrá desembolsos del FMI en agosto y noviembre

El ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo este domingo que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “se acordaron desembolsos para agosto y noviembre” y aunque declinó brindar cifras, dijo que “se trata de un número que cubre largamente las expectativas que había para este año”, al tiempo que advirtió a los empresarios sobre el traslado a precios de la aplicación de impuestos a la compra de divisas para las importaciones.

En declaraciones al canal de cable C5N, Massa dijo que “se acordó un documento base que expresa como es la revisión del programa y cuales son los pasos a seguir para los próximos cinco meses”.

El jefe del Palacio de Hacienda señaló que este acuerdo permite “sacar la discusión con el FMI de la campaña y hasta fin de noviembre no tenemos que discutir ningún tema. La idea es que ese vecino incómodo que es el FMI que no sea un factor adicional en la campaña. Lo mejor que podemos decir es pagarles y sacarlos de la escena argentina”.

Massa puso en relieve que “con este acuerdo con el FMI recuperamos la facultad de intervención en el mercado cambiario”, al tiempo que reveló que “les costó mucho reconocer la sequía y este tema está planteado dentro de la agenda climática global dentro de los shocks externos no económicos. Es bueno que los organismos pongan en su agenda la cuestión climática y del ambiente y su impacto sobre la economía”.

Al mismo tiempo, el ministro aclaró que “el acceso a las divisas para el pago de la deuda privada queda al valor del dólar en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC).

El responsable de la cartera económica puntualizó que “el hecho de tener este documento base que define los objetivos como el orden fiscal consolidar las reservas en un año en que la sequía destruyó el 25% de las exportaciones argentinas”.

Más adelante, Massa exhortó a “aprender a cuidar lo nuestro como cuando tuvimos vacas gordas con volúmenes de exportaciones fuertes y no cuidamos y gastamos en un exceso de importaciones. Hagamos la autocrítica nosotros y tenemos que aprender a revisar nuestros errores y a pedir perdón”.

El ministro enfatizó que “el FMI tiene un programa de metas y hay que entender esto, es un acreedor privilegiado y cada 90 días me va controlando mi capacidad de pago, pero hay que tratar de salir de la lógica de controlar cuanto es la inversión social. Hay mucho mito en la relación con el FMI, no permito que se tomen decisiones sobre las políticas que afectan la vida cotidiana de los argentinos, no permito que el FMI opine. Eso tiene que ver con la puja distributiva”.

Respecto de los desembolsos del organismo, Massa especificó que “hay un paquete muy grande de desembolsos en agosto y un adicional en noviembre”, pero declinó dar mayores precisiones hasta que el FMI lo informe.

El ministro sólo remarcó que “es un número que cubre largamente las expectativas que había para este año”.

En relación con los beneficios que permite el acuerdo con el FMI, el ministro subrayó que “a partir de ahora, tenés un Banco Central que no tiene un dilema para hacer los pagos y tenés menos presión sobre los dólares financieros que influyen en la remarcación de precios”.

El ministro cargó las tintas en que el acuerdo con el FMI fue suscripto durante la gestión del ex-presidente Mauricio Macri y afirmó que “tenemos una deuda que la tomó el tío jugador de la familia que fue al casino, la perdió, fue al usurero del barrio, fue a la escribanía y es el ex-presidente Macri, claramente. Al FMI lo trajo Macri a la Argentina, no salió de un chocolatín”.

Sobre el impacto que pueden llegar a tener las medidas anunciadas acerca de la aplicación del impuesto PAIS sobre la compra de divisas para importación y la mejora en el tipo de cambio para las exportaciones de maíz y de productos regionales, Massa señaló que “esa mejora del tipo de cambio para las exportaciones, impacta en 123 economías regionales y en el maíz pero no está incluido el complejo sojero. El nuevo dólar buscar reforzar las reservas”.

Al mismo tiempo, precisó que en la compra de divisas para los productos de la canasta básica, “no solo no pagan impuesto PAIS sino que no van a pagar IVA. Cada dólar que sale y cada dólar que entra lo tenemos que cuidar”.

En este sentido, Massa lanzó una severa advertencia a los empresarios y dijo que “todo lo que es la canasta básica está excluido del impuesto PAIS y se los quiero advertir si usan como excusa un argumento que no es económico vamos a proceder con todo rigor”.

Finalmente, Massa rubricó su charla señalando que para la negociación con el FMI “usamos todas las relaciones personales y políticas y todo el lobby a favor es importante. El tema FMI es un tema importante para el país y no forma parte de la campaña. Gestionar es tomar decisiones dulces y amargas y tengo una doble responsabilidad”.

Acuerdo técnico con el FMI

Previamente a las declaraciones de Massa, el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional (FMI) –a través de un comunicado conjunto- anunciaron este domingo que las negociaciones en curso finalizaron y que se alcanzó un acuerdo técnico en el que se fijaron “los objetivos y parámetros centrales” que serán la base del entendimiento que será elevado en los próximos días al Directorio del organismo multilateral.

Fuentes confiables del Palacio de Hacienda, indicaron a Télam que “los desembolsos, una vez rubricado el acuerdo, ascenderían a unos 10.000 millones de dólares, hasta fin de año”.

“Las negociaciones con el equipo técnico del organismo están cerradas”, reveló un portavoz de la cartera económica.

El acuerdo con condiciones básicas cerrado por los funcionarios argentinos y el staff técnico del FMI comprende el programa de desembolsos para la Argentina del segundo semestre y que el Staff Level Agreement sea oficializado el miércoles o jueves próximo.

Desde el Palacio de Hacienda subrayaron el “fuerte respaldo e involucramiento de la Casa Blanca y el Congreso de EEUU para empujar el acuerdo” con el FMI.

En la mañana del domingo, minutos antes del mediodía en la Argentina, el FMI y el Ministerio de Economía anunciaron –de manera conjunta a través de sus cuentas en la red social Twitter- que han finalizado los aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima revisión.

1/ Los equipos del Ministerio de Economía y Banco Central de Argentina 🇦🇷 y el staff del FMI han finalizado lo aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima revisión. pic.twitter.com/1BcV7p3cIN — FMI (@FMInoticias) July 23, 2023

“Se han acordado los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un ‘Staff Level Agreement’ que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina”, enfatizaron.

Tras lo cual agregaron que dicho “acuerdo busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país”.

Las negociaciones en la capital de Estados Unidos arrancaron el pasado martes con la presencia del viceministro Gabriel Rubinstein y el vicepresidente del Banco Central Lisandro Cleri, junto con el director de esa entidad Jorge Carrera.

El jueves por la mañana se sumaron más refuerzos, cuando llegó el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur, y el secretario de Hacienda Raúl Rigo.

En medio de estas negociaciones también se produjeron contactos telefónicos entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente Alberto Fernández con la directora Gerenta del FMI, Cristalina Georgieva.

Si bien el ministro Massa tenía pensado viajar a Washington en los últimos días de la semana pasada, la extensión de las negociaciones determinó un impase y ahora no se descarta la posibilidad de que el titular del Palacio de Hacienda parta el miércoles con destino a la capital de Estados Unidos.

Una vez oficializado el Staff Level Agreement, el Directorio del organismo suele tratar los mismos al menos de un plazo de quince días, lo que -a causa del inicio de la temporada de vacaciones estival en el país del Norte- recién pueda ser tratada en el mejor de los casos a mediados del mes próximo.

Las negociaciones llevadas adelante en los últimos meses incluían una reformulación de metas y un adelanto de los desembolsos pendientes. Respecto a este último punto se habla de un adelanto de por los menos US$ 8.400 millones de los US$ 10.400 millones que correspondía desembolsar durante el segundo semestre de 2023.

La flexibilidad del Fondo en la reformulación de las metas del acuerdo suscripto en marzo de 2022 y el adelanto de los desembolsos con el FMI, estarían íntimamente relacionados con el impacto que tuvo la sequía en la economía argentina.

Por otra parte se realizó el anuncio de nuevas medidas desde el Palacio de Hacienda, tendientes a fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, como la aplicación del impuesto PAIS a las importaciones de ciertos rubros, como una forma parcial de alcanzar el pedido del FMI de tender a unificar el tipo de cambio.

Fuente: LB24 / Télam.