Rodolfo Ranni y el recuerdo de su amigo Tony Bennett: “Lo voy a llevar siempre en mi corazón”

El actor Rodolfo Ranni habló esta mañana con el equipo de “Una Buena Razón”, por La Brújula 24, respecto de su relación con el cantante Tony Bennet, recientemente fallecido a la edad de 96 años en su Nueva York natal.

Primero, el afamado intérprete argentino recordó que “tengo un retrato hecho por Bennet que lo conservo como un tesoro, que de hecho lo van a heredar mis nietos”.

“Pude conocerlo y charlar mucho con él. Le dije que lo admiraba profundamente y que sus canciones las escuchaba de toda la vida”, contó con emoción. Y dijo que “él fue creciendo con los años en su talento y su repertorio”.

“Aún recuerdo cuando sacó un lápiz y me hizo el retrato, era un gran pintor”

“Yo cuando lo escucho es como si escuchara a un amigo mío. Ayer me llamó Diego Pérez para darme la noticia y al rato me llamó mi hija Victoria, que cuando era chica me preguntaba qué iba a pasar cuando se muriera Tony Bennet. Yo le decía que había que poner un CD y escucharlo. Estaba desconsolada llorando, como si hubiese muerto yo. Fue una noticia terrible para mí”, expuso Ranni.

A modo de análisis, señaló que “-sus canciones– están en tu cabeza, tu corazón, tu mente y sensibilidad. Es la música del cuerpo”. Y describió que “los demás cantan, pero Tony Bennet y Sinatra estaban en otra dimensión, era otra cosa”. “Son los que inventaron todo. Los demás imitan un poco, sin hacer nombres”.

De igual modo, afirmó que la noticia del fallecimiento del cantante “fue un golpazo, ya se veía que estaba mal pobre con su Alzheimer, pero siempre presente, siempre adelante. Es muy loco eso, porque es una enfermedad que no existe en los actores, que laburan mucho con la cabeza. Pero sí en los cantantes, Sinatra también la tuvo. Es una cosa muy rara, pero que Dios lo tenga en la gloria, nosotros siempre lo vamos a llevar en el corazón”.

Escuchá la nota completa en el aire de La Brújula 24: