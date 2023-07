“Debe terminar el abuso en el régimen laboral”, dijo Marcelo Ramal

Marcelo Ramal y Emiliano Fabris, precandidatos a Presidente e Intendente por el partido Política Obrera, pasaron esta mañana por el estudio de La Brújula 24 para analizar lo que viene. Desde eventuales reformas en caso de llegar al poder, hasta una crítica profunda del sistema financiero actual.

Primero, a modo de análisis, Ramal consideró que “el país tiene muchos problemas, pero los que verdaderamente sufren son los que trabajan, que a pesar de tener ese trabajo no llegan a fin de mes, o tienen dos o tres trabajos. Este es el primer problema de la Argentina, el avance del empobrecimiento”.

“Del otro lado hay una Argentina que no tiene problemas, donde están las empresas alimentarias, los que lograron resarcimientos extraordinarios en las tarifas públicas, los que tienen deuda pública indexada o por inflación o por el dólar. Ellos no tienen problemas, el tema pasa por la población que vive de su trabajo”, apuntó el profesor universitario.

Y dijo que “preocupa en primer lugar por lo que vive cada uno con su bolsillo, pero luego también cuando escuchás las propuestas de candidatos que muestran nuevas agresiones al mundo del trabajo, como es legalizar el estado de indefensión laboral, o llevar adelante otro ajuste. Frente a esto, intervenimos en la campaña para plantear la inversión de esa ecuación tan negativa, convocando a un salario que cumpla con la canasta básica familiar y el fin del trabajo precarizado”.

Consultado respecto de los dichos del candidato Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos, respecto de la “industria del juicio”, Ramal señaló que “es algo que realmente cuesta entender, es como que nos acostumbramos a escuchar ciertas cosas. Un ejemplo, el sistema de tránsito establece que uno no puede cruzar con luz roja o atropellar a un peatón. Imaginemos que alguien se ponga a hablar de la industria de la multa, todos pondríamos el grito en el cielo”.

“El sistema laboral está lleno de infracciones laborales, hay empresas que no pagan aportes, que no cumplen con convenios o evaden obligaciones. Eliminar ese régimen de multas significa legalizar la precarización laboral. Naturalmente, ese régimen no es adecuado porque lo regula un Estado que en general es cómplice”.

“Lo que debe terminar es el abuso en el régimen de trabajo. Un chico que lleva una aplicación de trabajo y es atropellado en la calle no tiene cobertura. Si se le ocurre iniciar un juicio, ¿eso es industria? No se lo puede culpar al precarizado por todo”, señaló el referente de izquierda.

Y dijo que “nosotros estamos a favor de la defensa de las condiciones laborales, que un trabajador no ponga en peligro su vida como está ocurriendo ahora. No por nada nuestros spots de campaña hablan de esto, la vida del trabajador primero”.

Más frases de Marcelo Ramal en el aire de La Brújula 24:

Pymes

“Lo que se llama Estado muchas veces no lo es. Si alguien tiene que pagar un aporte jubilatorio eso no es Estado, es salario diferido. Es una gran cuenta donde entra su futuro salario jubilatorio, sus aportes para salud. Y pensar que eso no es salario es entregar a un trabajador a la indefensión”.

“Hagamos las cuentas totales de las Pymes. ¿Cuánto pagan por intereses en el banco, relacionados con un sistema financiero que cobra intereses extorsivos? Discutamos la cuestión bancaria. Siempre se ajusta por el lado del empleado”.

Tarifas

“El sistema financiero argentino está completamente deformado por la carga de la deuda pública. Y luego está el problema de las tarifas, cuyos costos reales son un secreto rigurosamente guardado. Sincerar las tarifas debería ser conocer los costos reales del sistema energético. ¿Cuánto subsidio se llevan las generadoras de energía eléctrica? Ahí dejan de ser liberales los que se dicen liberales”.

“El país que concebimos se construye a partir del interés por el mundo del trabajo. Si un estudio demostrara que los costos de las tarifas son elevados, entonces armamos la canasta del salario de acuerdo a esa tarifa”.

FMI

“Esto de que las relaciones cordiales con el sistema financiero mundial aseguran una superviviencia económica creo que hoy está definitivamente cuestionado. Cuando se habla del problema de la deuda, el que escucha dice que si uno compro una heladera la tiene que pagar, pero la realidad tiene otro carácter. Un Estado toma dinero, que no es para invertir, hay un déficit que fue fabricado para tomar esa deuda”.

“Es negocio para los que prestan, lo que se llama sistema internacional de la deuda. Un título de deuda pública no tiene nada del otro lado como contrapartida, es un derecho sobre el presupuesto público de ese país. Y se cobra jodiendo el salario de los maestros, de las enfermeras, la infraestructura de los hospitales”.

“En el mundo, capitales ociosos armaron un sistema internacional de deuda, dirigido a quedarse con la riqueza social y condiciones de los que trabajan en distintos países. Una reunión del FMI discute cómo le van a estrujar el limón a los trabajadores, es un régimen totalmente perverso que debe ser discutido en un plano mundial”.

“Esa factura la cuestiono completamente. No la factura de un puente, de alguien que pidió para hacer una obra. La factura de este sistema claramente la cuestiono. Es algo completamente parasitario, es un derecho extorsivo a quedarse con la riqueza social de un país”. .

“-Sergio– Massa se lo quiere sacar de encima como hizo –Néstor– Kirchner, pagándole todo, pero no es así. La historia siempre cambió a partir de los que cuestionaron el mundo. Los que siguieron con esa corriente se hundieron en la mediocridad”.

Elecciones

“Hay una Izquierda que transita en la intrascendencia política de la Argentina, pero no es nuestro caso. Me acompaña Emiliano Fabris, que es un destacado luchador por la educación. Ahora el elector debe elegir, y al que está preocupado con lo que ocurre con el mundo del trabajo le pedimos que preste atención a nuestra propuesta. Y aquél que lo haga, que quizás no le gusta todo, que piense que la PASO no es la verdadera elección, acá habrá una selección para ver los que ganen el derecho de participar de las elecciones. Les pedimos el voto para que todo esto resuene en las generales”.

Planes sociales

“Los eliminaría positivamente. Ninguna persona que tiene un plan social quiere vivir de eso, claramente. Yo rechazo la línea de eliminarlo para crear una masa de desocupados baratos, primero deben ser los puestos de trabajo. Hagamos brazos útiles para todo lo que necesita la sociedad”.