Criadora de rotweiller reclama controles y que se cumpla la ordenanza de tenencia responsable

Elizabeth Montiveros es propietaria de un criadero de rotweiller en Bahía Blanca. Esta tarde, la mujer conversó con La Brújula 24 sobre las falencias que observa en la tenencia de perros de esa raza que a menudo terminan en ataques. El rotweiller es -junto con el pitbull y dogo argentino- una de las tantas razas “potencialmente peligrosas” que figura en la ordenanza vigente desde el 2006 y sobre la que hay deben cumplirse determinados requisitos. El fiscal Cristian Aguilar fue otra de las voces que reclamó el respeto por la tenencia responsable de las razas peligrosas, a la vez que admitió el incremento en la cantidad de casos en la ciudad.

“Para tener estas razas tenés que estar capacitado. No es como ir a comprar un peluche. Tenés que saber primero de la raza. No me explico cómo estos animales tienen acceso a la vía pública, andan en la calle. Son perros para tener contenidos”, expresó Montiveros en “Nunca es tarde”.

“Yo estoy hace 15 años con la raza y tengo diez ejemplares en este momento. Se cuestiona mal que viven en jaulas y no es así; viven en caniles. Si yo los tuviera a los diez sueltos, sería un desastre. Tienen un gran porte y un temperamento por lo que no se levantan todos los días igual”, amplió.

Tras los últimos ataques en la ciudad -uno el domingo en el barrio Patagonia y otro el lunes por la tarde, en Cuyo y Rosario– la criadora lamentó la irresponsabilidad con la que se desenvuelven algunos propietarios de estas razas potencialmente peligrosas.

“Mis perros, si andan en la vía pública, llevan correa, bozal y van con paseador. Si te llevan por delante una criatura, te la tiran. Hay gente que compra o adopta y no se interioriza del perro. Siempre digo que no es la culpa de los animales; la culpa es de las personas. Si voy a tener un perro de gran tamaño, me voy a ocupar de su salud, de su alimentación y también de su educación. No es que lo dejo en el patio, suelto o atado, y si no tengo paredón y molesta a los vecinos no me importa”, advirtió.

Montiveros instó a los ciudadanos a respetar la ordenanza y a que, en esa misma línea, la Municipalidad realice los controles del caso.

“Tener perros es como tener hijos. Debemos ser responsables de la tenencia. Los criaderos estamos inscriptos y tenemos todos nuestros perros chipeados. El Municipio tiene que hacer cumplir de manera urgente la ordenanza”, afirmó.