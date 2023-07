Alberto Fernández: “Me propuse hacer un país más federal y sé que cumplí”

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que, al inicio de su gestión, se propuso “hacer una Argentina más federal”, consideró que lo ha “cumplido” a lo largo de los cuatro años de su mandato y dijo que realizó “todo” lo que estuvo a su alcance “para lograr el objetivo” de que los argentinos vivan mejor.

Así lo afirmó al encabezar en el CCK, junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el acto de inauguración simultánea de 100 obras en 100 localidades de las 23 provincias del país, con lo que se alcanzan las 1.640 obras finalizadas en el marco del Plan Argentina Hace, lo que significa más de una obra terminada por día desde su lanzamiento.

“Me propuse hacer una Argentina más federal y sé que he cumplido. ¿Alcanza? No, hay que hacer más y no bajar los brazos, y seguir insistiendo para hacer aún más federal a la Argentina”, sostuvo en el acto, acompañado por una decena de intendentes que estuvieron en el lugar y otros varios que participaron de manera virtual.

En ese mismo sentido, dijo que durante su administración “no hubo ni un municipio en la Argentina que no haya recibido obra pública” y afirmó que el plan “se extendió a lo largo y lo ancho del país y surgió porque hacía falta hacer más fácil la vida de la gente en cada una de las localidades”.

“De las 6.517 obras proyectadas en todo el país, que es un número récord para un gobierno de la democracia en cuatro años, 3.623 están terminadas, y del Plan Argentina Hace se finalizaron casi 3 mil”, subrayó.

En otro tramo de su discurso, aseveró: “Hemos podido hacer mucho. Yo duermo en paz, porque en estos 4 años hice todo lo que estuvo a mi alcance por lograr el objetivo. Los datos muestran que vamos por la buena senda”.

Además, destacó que la Argentina tiene actualmente “una de las tasas de desocupación más bajas” de la historia.

En otro tramo del discurso, consideró que la inversión del Estado en obra pública “tiene que ver con una forma de ver al país y a la sociedad”, al tiempo que recordó que al asumir el Gobierno “en el sector de la construcción había una deuda de 50 mil millones de pesos y el 70 por ciento de la obra estaba paralizada”.

“Nosotros no solamente ordenamos la deuda, sino que nos propusimos un plan ambicioso de obra pública realizado con una transparencia incuestionable, y esto no hubiera podido hacerlo si no fuera por el trabajo inconmensurable que hizo Gabriel Katopodis”, señaló.

Respecto de la figura del ministro, Fernández dijo que tiene la condición de “la humildad y de la austeridad” y que hizo un trabajo “inconmensurable”.

“Medio en broma, medio en serio. Más en serio que en broma digo que así como la salud pública le guardó un lugar de privilegio a Ramón Carrillo, la obra pública le tienen que guardar un lugar de privilegio a Gabriel”, destacó.

Por último, dijo que se está haciendo “un enorme esfuerzo para que las obras no se paren y al poder cumplir con los compromisos frente a tanta adversidad, demostramos que cuando todos nos unimos para trabajar por la gente es mucho más fácil”.

Katopodis, previamente, había contado que, muchas veces le han preguntado cuál de las 6.500 obras es la “más emblemática” y afirmó que “podríamos decir muchas, pero la más importante fue hacer obras en todo el país”.

El ministro se dirigió al Presidente y le dijo que deja “una cantidad de obra y de infraestructura en todo el país y llenó de trabajo a la Argentina”.

“Son obras que definen el futuro de muchas regiones de nuestro país, que muchas ciudades esperaron durante años. Una planta de líquidos cloacales, una ruta, un acceso que estuvieron 30 años esperando y que hoy se están concretando”, apuntó.

Además destacó “la pluralidad para construir acuerdos” sin distinción de colores políticos para llevar “obra pública en todo el país y recuperar el trabajo”.

Fuente: LB24 / Télam.