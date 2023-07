Un ex Olimpo que sonó para Boca jugará en Brasil

De la Primera B Nacional hasta el Brasileirao. La carrera del ex Olimpo Julio Furch es una curiosa historia de superación, pasando sin tanto éxito por el fútbol argentino, pero dejando una enorme huella en el mexicano. Ahora, el delantero argentino sumará un nuevo capítulo a su trayectoria, llamado Santos de Brasil.

Pasados ocho años en la Liga MX, el oriundo de Winifreda (La Pampa) jugará por primera vez el Brasileirao defendiendo la histórica camiseta del Peixe, que actualmente atraviesa una crisis: se ubica dentro de la decimocuarta posición del campeonato, al obtener 16 puntos tras 14 partidos jugados.

Si bien aún no se anunció nada oficialmente, lo cierto es que su arribo a tierras brasileñas es inminente. Y una clara prueba de ello fue su ausencia en el último partido de Atlas (empate 0-0 vs Santos Laguna), al cual fue convocado pero no estuvo entre los 11 titulares ni en el banco de suplentes, debido a un mero tema de precauciones por una posible transferencia.

Con información de Olé